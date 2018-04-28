ТАСС стал лидером по цитируемости в СМИ по итогам марта 2018 года

МОСКВА , 28 апреля. / ТАСС /. ТАСС назван самым цитируемым в СМИ новостным агентством по итогам марта 2018 года. Об этом свидетельствуют данные рейтинга, подготовленные компанией «Медиалогия».

"В рейтинге информационных агентств по цитируемости в СМИ в марте по-прежнему лидирует ТАСС", — говорится в сообщении компании.

По цитируемости в соцсетях ТАСС занимает вторую позицию с индексом 471,7 тыс.

Индекс цитируемости — интегральный медиапоказатель, учитывающий количество ссылок на источник информации в других СМИ и влиятельность источника, опубликовавшего ссылку.

Основой для расчета рейтинга является база СМИ, включающая около 43,5 тыс. российских источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ и блоги. Рейтинг цитируемости в соцмедиа построен по количеству ссылок на сообщения СМИ, размещенных пользователями в своих учетных записях.