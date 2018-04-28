Более 1 млн человек могут принять участие в шествии «Бессмертный полк» 9 мая в Москве 

В Москве в День Победы в шествии «Бессмертный полк» могут принять участие более 1 миллиона человек, сообщила РИАМО в субботу руководитель пресс-службы региональной патриотической общественной организации «Бессмертный полк — Москва» Елена Калгина.
«В Москве предполагаем, что количество участников может приблизиться к миллиону и даже перешагнуть эту отметку, но точно узнаем 9 мая, так как все будет зависеть от погоды. В прошлом году было очень холодно и многие семьи, которые планировали принимать участие не пошли из-за плохой погоды», — сказала Калгина.
Она отметила, что несмотря на плохую погоду в прошлом году в акции «Бессмертный полк» приняли участие 850 тысяч человек.
По ее словам, шествие начнется, как и в предыдущие годы в 15:00 от станции метро «Динамо» до Красной площади, далее колонна распределится по Москворецкой набережной и Большому Москворецкому мосту.
«Бессмертный полк» — общественная акция, проходящая в России и некоторых других странах в День Победы, она призвана увековечить память героев Великой Отечественной войны. Участники акции движутся организованной колонной, держа в руках транспаранты с фотопортретами родственников-участников войны. Впервые акция прошла в Томске в 2012 году. География акции охватывает, помимо России, Казахстан, Белоруссию, Киргизию, Украину и Израиль.