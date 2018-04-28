Около 17 тыс. саженцев высадят в Наро‑Фоминском округе в рамках акции «Лес Победы»

Глава Наро-Фоминского городского округа Роман Шамнэ пригласил местных жителей к участию в акции «Лес Победы», которая состоится 12 мая в 11:00, в рамках мероприятия планируют посадить почти 17 тысяч саженцев, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Лес Победы» — это уже традиционное мероприятие, в этом году мы проведем его 12 мая. Основной площадкой проведения акции на территории нашего округа выбрана площадь 4,9 гектара в Наро-Фоминске на улице Озерная (между СПК «Строитель» и СНТ «Озерный» — ред.). Мы планируем посадить около 17 тысяч саженцев ели. Присоединяйтесь к акции, посадите свое дерево!» — призвал Шамнэ.

Он отметил, что дополнительно будут организованы 19 площадок на общей площади 8,75 гектара на землях населенных пунктов в границах городских и сельских поселений на территории Наро-Фоминского городского округа.

По его словам, на центральной площадке акции «Лес Победы» в округе будет организована концертная программа танцевальных и вокальных коллективов округа, развернута полевая кухня. Участники акции получат посадочный инвентарь — ведра и лопаты для посадки.