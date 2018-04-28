Печенье с Трафальгарского сражения 1805 года выставили на торги в Лондоне

ЛОНДОН, 28 апреля. / ТАСС /. Печенье, пережившее Трафальгарское сражение, выставлено на лондонский аукцион Dix Noonan Webb за £2,6 тыс. ($3,6 тыс.). Об этом говорится в сообщении аукционеров.

По признанию представителя торгового дома Оливера Пеписа, он «никогда не видел чего-либо подобного». Печенье, считающееся самым старым сохранившимся в мире, принадлежало матросу 1-го класса Томасу Флетчеру, артиллеристу с корабля Defence. Ему удалось после ожесточенной морской битвы привезти домой реликвию.

С тех пор печенье хранилось в семье Флетчеров, представители которой выставили его в 2005 году на торги Sotheby's. Выпечку приобрел коллекционер, пожелавший остаться неизвестным.

Со времени предыдущих торгов стоимость приготовленной по традиционному рецепту выпечки — из муки, соли и воды, по словам Пеписа, значительно возросла. Он полагает, что цена снека может достичь и отметки в £3 тыс. ($4,1 тыс.).

Согласно информации Королевских музеев Гринвича, такое печенье было важной частью рациона моряков до того, как на кораблях появились консервы. Консервированная говядина была официально введена на флоте в 1847 году.

В ожесточенном сражении, произошедшем в октябре 1805 года в Атлантическом океане у мыса Трафальгар к юго-западу от испанского побережья, англичане разбили франко-испанскую эскадру. Во время битвы погиб командовавший английским флотом адмирал Нельсон.