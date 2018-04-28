Денис Мантуров принял участие в заседании комиссии по иностранным инвестициям

28 апреля под председательством Дмитрия Медведева прошло заседание Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. Во встрече принял участие глава Минпромторга России Денис Мантуров . Премьер-министр отметил, что Комиссия осуществляет работу по рассмотрению заявок иностранных инвесторов уже в течение 10 лет, с момента принятия соответствующего федерального закона. За это время было рассмотрено 229 обращений инвесторов, в подавляющем большинстве случаев с положительным результатом.

Только за последние три года по сделкам, которые были одобрены комиссией, в нашу экономику было привлечено более 16 млрд долларов подчеркнул Дмитрий Медведев.

По его словам, несмотря на напряженную ситуацию в мировой экономике, интерес к российским стратегическим компаниям со стороны зарубежных инвесторов не уменьшается. Такой интерес проявляют компании из Европы, Арабского Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона. И Россия , как и всегда, открыта для сотрудничества с теми, кто готов продвигать свои проекты на её территории. Инвестиционное сотрудничество является долгосрочной стратегией государства.

Для уверенного экономического роста нужны масштабные инвестиции, новые конкурентоспособные производства, прорывные технологи, в том числе созданные и в порядке импортозамещения. Но для этого требуются высококлассные специалисты, профессиональный менеджмент и иностранные технологии в ряде случаев. Поэтому мы предпринимаем усилия, чтобы обеспечить инвесторам стабильные макроэкономические условия сказал глава Правительства.

Он добавил, что Россия продолжит работу по улучшению делового климата и совершенствованию контрольно-надзорной деятельности для упрощения административных барьеров за счёт внедрения интернет-сервисов и других процедур, удобных бизнесу. Также в рамках Комиссии были рассмотрены обращения о сделках со стратегическими активами в разных отраслях, в том числе в транспортном машиностроении и электроэнергетике.