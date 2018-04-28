Самый богатый депутат в Югре раскрыл свои доходы

Самым богатым депутатом по итогам 2017 года стал гендиректор и совладелец дорожной компании «Автобан» Алексей Андреев . Он заработал 375,4 миллионов рублей. По итогам 2016 года он уже был признан самым богатым, его доходы составляли 333,3 миллионов рублей. При этом в 2015 году он заработал гораздо меньше — 68,4 миллонов рублей.

На втором месте оказался владелец ООО «АСМ Констракшн», строитель ТРЦ в Нягани и Белоярском районе Андрей Осадчук, получивший за год 144,6 миллионов рублей. На третьем месте — директор «дочки» «ЛУКОЙЛа» Сергей Кочкуро. Он отчитался о 120 млн рублей в год.

Согласно декларации, меньше всех зарабатывает адвокат Андрей Миляев. За 2017 год он получил 605 тысяч рублей. В позапрошлом году доход адвоката был еще меньше — он заработал 188 тысяч рублей. При этом супруга его получает больше. В 2017 ее доход составил 712 тысяч рублей.