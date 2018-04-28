Годовое собрание акционеров «КуйбышевАзота» утвердило дивиденды по итогам 2017 года

Об этом говорится в сообщении управления информации "КуйбышевАзота"

Собрание акционеров заслушало доклад генерального директора ПАО «КуйбышевАзот» Александра Герасименко , утвердило годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах и о распределении прибыли по итогам финансового года.

В ходе собрания были утверждены устав ПАО «КуйбышевАзот» и ряд внутренних документов в новой редакции. Было принято решение выплатить по результатам 2017 г. дополнительно к ранее произведенным выплатам дивиденды из расчета 2 руб. на все виды акций.

Промежуточные выплаты по итогам первого полугодия и девяти месяцев 2017 г. составили 2 руб. на акцию. В целом за 2017 г. дивидендные выплаты составят 951,4 млн рублей (по 4,00 руб. на все виды акций).

Состав совета директоров ПАО «КуйбышевАзот» не изменился. В него были избраны 14 человек. В ходе первого заседания совета директоров его председателем был вновь избран Виктор Герасименко

Состав избранного совета директоров ПАО «КуйбышевАзот»:

Аникушин Сергей Александрович, главный инженер ПАО «КуйбышевАзот»;

Ардамаков Сергей Витальевич, начальник производства капролактама ПАО «КуйбышевАзот»;

Былинин Андрей Николаевич, коммерческий директор ПАО «КуйбышевАзот»;

Герасименко Виктор Иванович, председатель совета директоров ПАО «КуйбышевАзот»;

Кудашева Людмила Иосифовна, советник ПАО «КуйбышевАзот»;

Мейтис Аркадий Иосифович, акционер ПАО «КуйбышевАзот»;

Нуров Кашиф Шарипович, акционер ПАО «КуйбышевАзот»;

Рачин Константин Геннадьевич, директор по персоналу ПАО «КуйбышевАзот»;