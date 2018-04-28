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Годовое собрание акционеров «КуйбышевАзота» утвердило дивиденды по итогам 2017 года
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Годовое собрание акционеров «КуйбышевАзота» утвердило дивиденды по итогам 2017 года 

Волга Ньюс 1 час назад
Об этом говорится в сообщении управления информации "КуйбышевАзота".
Собрание акционеров заслушало доклад генерального директора ПАО «КуйбышевАзот» Александра Герасименко, утвердило годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах и о распределении прибыли по итогам финансового года.
В ходе собрания были утверждены устав ПАО «КуйбышевАзот» и ряд внутренних документов в новой редакции. Было принято решение выплатить по результатам 2017 г. дополнительно к ранее произведенным выплатам дивиденды из расчета 2 руб. на все виды акций.
Промежуточные выплаты по итогам первого полугодия и девяти месяцев 2017 г. составили 2 руб. на акцию. В целом за 2017 г. дивидендные выплаты составят 951,4 млн рублей (по 4,00 руб. на все виды акций).
Состав совета директоров ПАО «КуйбышевАзот» не изменился. В него были избраны 14 человек. В ходе первого заседания совета директоров его председателем был вновь избран Виктор Герасименко.
Состав избранного совета директоров ПАО «КуйбышевАзот»:
Аникушин Сергей Александрович, главный инженер ПАО «КуйбышевАзот»;
Ардамаков Сергей Витальевич, начальник производства капролактама ПАО «КуйбышевАзот»;
Бобровский Сергей Викторович, советник по корпоративным вопросам ПАО «КуйбышевАзот»;
Былинин Андрей Николаевич, коммерческий директор ПАО «КуйбышевАзот»;
Герасименко Виктор Иванович, председатель совета директоров ПАО «КуйбышевАзот»;
Кудашева Людмила Иосифовна, советник ПАО «КуйбышевАзот»;
Кудрявцев Виктор Петрович, директор проекта ПАО «КуйбышевАзот»;
Мейтис Аркадий Иосифович, акционер ПАО «КуйбышевАзот»;
Нуров Кашиф Шарипович, акционер ПАО «КуйбышевАзот»;
Огарков Анатолий Аркадьевич, советник ПАО «КуйбышевАзот»;
Рачин Константин Геннадьевич, директор по персоналу ПАО «КуйбышевАзот»;
Рыбкин Дмитрий Васильевич, директор по маркетингу и планированию ПАО «КуйбышевАзот»;
Туманов Сергей Александрович, председатель профсоюзного комитета ПАО «КуйбышевАзот»;
Шульженко Юрий Григорьевич, советник ПАО «КуйбышевАзот».
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