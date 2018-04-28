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Ученик лицея №1533 занял первое место на международной молодежной конференции «Нефть и газ 2018»
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Ученик лицея №1533 занял первое место на международной молодежной конференции «Нефть и газ 2018» 

Управа района Гагаринский 1 час назад
Фото: Управа района Гагаринский
Ученик лицея №1533 Владимир Матвеев представлял дизайн технологической схемы комплекса хранения и реализации сжиженного и компримированного природного газа в качестве газомотороного топлива.
Так называлась выпускная работа школьника, выполненная по заказу кафедры газохимии РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина.
Ученик лицея №1533 Владимир Матвеев получил диплом первой степени за блестящее выступление на72-й международной молодежной конференции «Нефть и газ 2018» в секции Школьное научное общество.
Сотрудники лицея желают дипломанту успехов и покорения новых вершин. Присоединяется к поздравлениям.
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