Ученик лицея №1533 занял первое место на международной молодежной конференции «Нефть и газ 2018»

Ученик лицея №1533 Владимир Матвеев представлял дизайн технологической схемы комплекса хранения и реализации сжиженного и компримированного природного газа в качестве газомотороного топлива.

Так называлась выпускная работа школьника, выполненная по заказу кафедры газохимии РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина.

Ученик лицея №1533 Владимир Матвеев получил диплом первой степени за блестящее выступление на72-й международной молодежной конференции «Нефть и газ 2018» в секции Школьное научное общество.

Сотрудники лицея желают дипломанту успехов и покорения новых вершин. Присоединяется к поздравлениям.