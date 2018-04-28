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Штефан Кисслинг: «Рубин» предлагал за меня 25 миллионов евро"
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Штефан Кисслинг: «Рубин» предлагал за меня 25 миллионов евро" 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Нападающий «Байера» Штефан Кисслинг вспомнил, как его хотел приобрести «Рубин». По словам 34-летнего форварда, казанцы предлагали за него 25 миллионов евро.
— Спортивный директор «Байера» Руди Феллер говорил мне в любом случае не беспокоиться, так как клуб все равно меня не продаст, — приводит слова Кисслинга transfermarkt.de. — Он рассказал, что «Рубин» предлагал за меня 25 миллионов евро. Я не поверил этому и решил уточнить у своего агента. Он подтвердил данную информацию, сказав, что Руди уже отклонил предложение.
Кисслинг выступает за «Байер» с 2006-го года. С 162 голами он является вторым бомбардиром в истории команды после Ульфа Кирстена (233). В нынешнем чемпионате Германии форвард провел шесть матчей и не отметился результативными действиями.
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