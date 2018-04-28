Interpublic Group: клиенты вернулись в «режим роста»

Interpublic Group показала органический рост квартальной выручки на 3,6%. Глава компании Майкл Рот предположил, что клиенты вернулись в «режим роста» и демонстрируют готовность увеличивать инвестиции в свои бренды — несмотря на неопределенность в макроэкономике.

Чистая выручка одного из крупнейших рекламных холдингов достигла 1,77 млрд долларов (+5,9%). Органический рост на американском рынке составил 4,3%, на международном — 2,6%. Кроме того, группу практически не затронула волна пересмотров аккаунтов, сообщил Рот.

IPG продолжит инвестировать в данные, чтобы медиаагентства могли сделать процесс планирования и закупок еще точнее и прозрачнее. Такой ресурс обеспечит правильный подбор канала и формата для привлечения аудитории, нужной клиенту. Рот полагает, что тренд на экономию и сокращение бюджетов сходит на нет. Компании понимают необходимость инвестировать в бренд, но при этом они хотят быть уверенными, что не бросают деньги на ветер.

Это открывает новые возможности перед агентствами, считает медиаменеджер. Они должны предложить заказчику такую креативную идею, которая бы повысила аффилиацию бренда и лояльность потребителей, а также представила бы бренд в нужном месте, в правильно подобранных медиа.

Аналитики Pivotal Research отмечают, что IPG показывает результаты заметно лучше рыночных. Среди ключевых проблем рекламной отрасли эксперты называют ослабление основных рекламодателей, переход клиентов на бюджеты с нулевой базой и повышенные требования к обеспечению договоров — как следствие опасений по поводу прозрачности отношений между рекламодателем и агентством.