Ещё
Было ваше — стало наше! У предпринимателей с «Южного» рынка «отжали» киоски
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Было ваше — стало наше! У предпринимателей с «Южного» рынка «отжали» киоски 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Предприниматели говорят о рейдерском захвате: неожиданное выяснилось, что их киоски им уже не принадлежат, а передаются инвестору — с помощью смены адресов и других нехитрых манипуляций.
Где деньги, Зин?
В этом году рынок мог бы отпраздновать юбилей: в 2003 г. после постановления мэра Александра Ковалёва о реконструкции предприниматели получили места под торговые точки, при этом заплатив взносы в 70 тыс. руб. — на кирпичный забор.
В 2009 г. правительство области поручило администрации Воронежа выкупить построенные коммерсантами киоски и павильоны. Вот только сами они уверяют, что никаких денег не получили. Так, Эдуарду Толкачёву, который в положенный срок подал заявление о выкупе, генеральный директор рынка ответил, что «вопрос о покупке не может быть рассмотрен, поскольку истёк общий срок исковой давности».
Между тем, как указывает в одном из писем руководитель управления развития предпринимательства Людмила Бородина, 26 собственникам в общей сложности было уплачено 8,6 млн рублей. Кому именно пошли эти деньги? «АиФ-Черноземье» обратился к гендиректору рынка Георгию Стасенко, но тот комментария отказался. Тем не менее, из документов следует, что павильоны — уже не частная собственность предпринимателей и стоят на балансе муниципального предприятия.
При этом в ответах городских чиновников киоски называются незаконными. Такими они якобы стали в прошлом году, после того, как половине рынка сменили адрес с ул. Чебышева,9 на ул. Чебышева, 9е. При этом указывается, что «новый» участок разрешается использовать только для организации парковки и благоустройства, хотя, согласно городским правилам землепользования и застройки, это зона О3, где могут располагаться рынки и ярмарки.
Схема отъёма
Тем временем, муниципальный рынок официально уже прекратил свою деятельность: по решению гордумы, он приватизируется. Вот такая несложная схема отъёма: имущество предпринимателей сначала сделано муниципальным, а теперь передаётся новому собственнику.
Вот и депутат гордумы Андрей Померанцев считает, что на рынок кто-то положил глаз: — Приватизацию объясняют тем, что рынок почти не приносит прибыли. Но предприниматели посчитали: они платят более 80 млн руб. в год. Это приличная сумма, которая не была бы лишней для города. Конечно, нужна реконструкция, но она вполне посильна и МУПу. Ведь все деньги всё равно будут собираться с предпринимателей. В действиях администрации я усматриваю признаки рейдерского захвата: кто-то положил глаз на этот рынок и решил прибрать его к рукам.
Впрочем, абсурд на этом не заканчивается: администрация рынка потребовала, чтобы предприниматели до 30 апреля за собственный счёт снесли киоски, которые формально им уже не принадлежат, и пригрозила в противном случает отключить воду, электроэнергию и другие коммуникации. По сути это означает конец торговли.
— Рынок даёт работу больше, чем тысяче человек, — говорит предприниматель Григорий Мунтяну. — Многие вперёд заплатили поставщикам, взяли кредиты. У кого-то маленькие дети. А те, кто старше, — куда смогут устроиться? Кроме того, каждое лето на рынок приезжают люди из Давыдовки, Боева и других сёл. Продавая яйца, мясо и другие продукты, они зарабатывают себе на жизнь, собирают детей в школу к сентябрю. Чиновники не хотят нас слушать. В условиях кризиса люди остаются без средств к существованию.
АиФ: последние новости
Где в Орле будут раздавать георгиевские ленточки? Салют на 9 Мая обойдётся Белгороду в 389 тыс рублей Где в Тамбове будут раздавать георгиевские ленточки?
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведев высказался об уходе на отдых207
Лавров сделал заявление года84
США предъявили России новое обвинение33
Россиянам анонсировали повышение пенсионного возраста152
Британия выгоняет россиян27
Видео
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
00:35
Британия выгоняет россиян
Образование Политика
01:23
Россиянам анонсировали повышение пенсионного возраста
Экономика Личный счет
01:23
Медведев высказался об уходе на отдых
Политика Путешествия
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
16:58
Киркоров объединил бомжей с Тимати и выматерился
Шоу-бизнес
03:15
Лавров сделал заявление года
Политика Статьи
03:05
«Сила Сибири» подорожала
Экономика Компании
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:31
Рыбака вытащили из ледяного плена
Другое Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение