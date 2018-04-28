Было ваше — стало наше! У предпринимателей с «Южного» рынка «отжали» киоски

Предприниматели говорят о рейдерском захвате: неожиданное выяснилось, что их киоски им уже не принадлежат, а передаются инвестору — с помощью смены адресов и других нехитрых манипуляций.

Где деньги, Зин?

В этом году рынок мог бы отпраздновать юбилей: в 2003 г. после постановления мэра Александра Ковалёва о реконструкции предприниматели получили места под торговые точки, при этом заплатив взносы в 70 тыс. руб. — на кирпичный забор.

В 2009 г. правительство области поручило администрации Воронежа выкупить построенные коммерсантами киоски и павильоны. Вот только сами они уверяют, что никаких денег не получили. Так, Эдуарду Толкачёву, который в положенный срок подал заявление о выкупе, генеральный директор рынка ответил, что «вопрос о покупке не может быть рассмотрен, поскольку истёк общий срок исковой давности».

Между тем, как указывает в одном из писем руководитель управления развития предпринимательства Людмила Бородина , 26 собственникам в общей сложности было уплачено 8,6 млн рублей. Кому именно пошли эти деньги? «АиФ-Черноземье» обратился к гендиректору рынка Георгию Стасенко, но тот комментария отказался. Тем не менее, из документов следует, что павильоны — уже не частная собственность предпринимателей и стоят на балансе муниципального предприятия.

При этом в ответах городских чиновников киоски называются незаконными. Такими они якобы стали в прошлом году, после того, как половине рынка сменили адрес с ул. Чебышева,9 на ул. Чебышева, 9е. При этом указывается, что «новый» участок разрешается использовать только для организации парковки и благоустройства, хотя, согласно городским правилам землепользования и застройки, это зона О3, где могут располагаться рынки и ярмарки.

Схема отъёма

Тем временем, муниципальный рынок официально уже прекратил свою деятельность: по решению гордумы, он приватизируется. Вот такая несложная схема отъёма: имущество предпринимателей сначала сделано муниципальным, а теперь передаётся новому собственнику.

Вот и депутат гордумы Андрей Померанцев считает, что на рынок кто-то положил глаз: — Приватизацию объясняют тем, что рынок почти не приносит прибыли. Но предприниматели посчитали: они платят более 80 млн руб. в год. Это приличная сумма, которая не была бы лишней для города. Конечно, нужна реконструкция, но она вполне посильна и МУПу. Ведь все деньги всё равно будут собираться с предпринимателей. В действиях администрации я усматриваю признаки рейдерского захвата: кто-то положил глаз на этот рынок и решил прибрать его к рукам.

Впрочем, абсурд на этом не заканчивается: администрация рынка потребовала, чтобы предприниматели до 30 апреля за собственный счёт снесли киоски, которые формально им уже не принадлежат, и пригрозила в противном случает отключить воду, электроэнергию и другие коммуникации. По сути это означает конец торговли.

— Рынок даёт работу больше, чем тысяче человек, — говорит предприниматель Григорий Мунтяну. — Многие вперёд заплатили поставщикам, взяли кредиты. У кого-то маленькие дети. А те, кто старше, — куда смогут устроиться? Кроме того, каждое лето на рынок приезжают люди из Давыдовки, Боева и других сёл. Продавая яйца, мясо и другие продукты, они зарабатывают себе на жизнь, собирают детей в школу к сентябрю. Чиновники не хотят нас слушать. В условиях кризиса люди остаются без средств к существованию.