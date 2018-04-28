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Потребительские дроны — драйверы роста рынка БПЛА
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Потребительские дроны — драйверы роста рынка БПЛА 

Вести.Ru 57 минут назад
Фото: Вести.Ru
Мировой рынок БЛА (беспилотные летательные аппараты, дроны) испытывает взрывной рост. При этом в стоимостном выражении дроны гражданского назначения составляют уже чуть меньше половины рынка (47%), из них на коммерческие БЛА приходится половина из общей суммы (24%), оставшаяся часть — на потребительские (23%). Тем не менее, по оценкам J∎son & Partners Consulting, мировой рынок БЛА будет расти намного более быстрыми темпами в количестве, чем в стоимости. А его основным драйвером останутся потребительские БЛА. По оценкам J∎son & Partners Consulting, мировой рынок БЛА в 2017 г. составил $7,8 млрд и продолжит активно расти. Большая часть стоимости рынка приходится на военные БЛА (53% рынка). В количественном выражении структура рынка зеркально обратная: основную долю в количестве занимают потребительские БЛА (84%), 15% приходится на коммерческие БЛА и всего 0,5% — на военные дроны. Связано это с тем, что военные БЛА стоят в среднем в 200 раз больше, чем дроны для гражданских нужд. В связи с постепенным удешевлением компонентной базы БЛА, а также выходом на рынок многочисленных новых игроков, в том числе и в военном сегменте, средняя стоимость дронов продолжит снижаться к 2020 г. по всем сегментам на 7-27%. Это приведет и к изменению структуры рынка БЛА (как в денежном, так и в количественном выражениях), поскольку на рынок будут поступать сотни тысяч и даже миллионы постоянно дешевеющих потребительских дронов, по функционалу сравнимых уже с коммерческими БЛА, а на военный рынок выйдут новые игроки (например, из Китая), которые предложат необходимый функционал по более низкой цене, чем у сегодняшних моделей. По оценкам J∎son & Partners Consulting, мировой рынок БЛА будет расти намного более быстрыми темпами в количестве, чем в стоимости. А его основным драйвером останутся потребительские БЛА. В региональном разрезе подавляющую долю мирового рынка БЛА занимают США. На их долю приходится половина всех продаж БЛА. Столь высокая доля в стоимости продаж дронов связана с тем, что практически все количество военных БЛА в мире продается в США с долей военного рынка в 87%. При этом к 2020 г. ожидается снижение доли США в количестве дронов, так как спрос на европейско-азиатских рынках развивается опережающими темпами, с потребностями в более дешевых устройствах. В 2016 г. в мире насчитывалось по крайней мере 483 производителя БЛА (из них 276 гражданских и 308 военных, а некоторые работают в обоих сегментах рынка одновременно), включая крупных военных производителей, таких как Boeing, Lockheed Martin, Northrop Grumman и Sikorsky Aircraft. Военные производители играют довольно малую роль на гражданском рынке. Большинство производителей гражданских БЛА сейчас — это компании малого и среднего размера со средним возрастом работы на рынке 6,5 лет и средним числом сотрудников 8,3 человека. Позиции традиционных, крупных производителей авиатехники, доминировавших ранее, сменяются новыми, менее известными компаниями, стартапами, предлагающими более инновационную продукцию по аналогичной или меньшей цене.
Технологические и потребительские тенденции рынка БЛА  — Возникают новые вопросы по поводу законности использования БЛА в различных ситуациях, так как спектр применения дронов постоянно растет. — Переход производителей и сервисных компаний от этапа изучения технологий БЛА и рынка к внедрению технологий и решений. — Страхование БЛА становится приоритетом. Сервисные компании начали коммерческую эксплуатацию БЛА и обзаводятся широким парком дронов, что требует снижения рисков их эксплуатации. — Мировой рынок услуг на базе БЛА начинает принимать очертания. Сервисные компании, оказывающие услуги по всему миру, внедряют дроны в свои процессы и предлагают их своим клиентам. — Гражданские и военные БЛА начали каннибализировать рынок спутников и пилотируемых воздушных судов, и эта тенденция будет нарастать. — Возрастает спрос на высококачественные данные. — Массовое внедрение систем стабилизации полета в потребительских БЛА. — Развитие сегмента рынка «сделай сам» (DIY) и «анализируй сам». — Потребительские дроны превратились в модный тренд. — Тысячи и десятки тысяч новых рабочих мест будет создано в индустрии БЛА в разных странах мира. — Разработки в области искусственного интеллекта и специализированных сенсоров позволят вывести использование дронов на новый уровень. Что касается российского рынка дронов, то по итогам 2017 г. наша страна занимала 3% в количестве и 2% в стоимости мирового рынка. При этом в сегменте военных БЛА ее доля кратно выше (15% в штуках). В 2017 г. российский рынок БЛА оценивается в $163 млн (9,5 млрд руб.), и к 2020 г. рынок может вырасти в 1,5 раза. По оценке J∎son & Partners Consulting, доля дронов отечественного производства на рынке РФ составила в 2017 г. 10% и увеличится до 11% к 2020 г. Основной прирост придется на коммерческий сегмент, где ожидается большая активность российских производителей и который увеличится в два раза к текущему уровню. Таким образом, до 40% коммерческих дронов, продаваемых в РФ, будут отечественного производства. Сейчас весь рынок занят продукцией иностранных компаний, в большей степени китайских. И, несмотря на то что за последние 2–3 года в стране появились компании-стартапы, например на базе «Сколково», все они находятся на стадии разработки и тестирования прототипов или в лучшем случае первых штучных заказов и не осуществляют массовых продаж. Если говорить о коммерческом сегменте, то сейчас на рынке РФ работают не менее 58 отечественных производителей, имеющих действующие модели или по крайней мере прототипы. Большинство компаний выпускают продукцию двойного назначения — выполняют государственный заказ и заодно пытаются заработать на коммерческом рынке. Производителями с наибольшим числом коммерческих моделей БЛА в портфеле являются Zala Aero Group, ООО «Беспилотные системы» и «Истринский экспериментальный механический завод». В потребительском сегменте рынка РФ доминируют иностранные производители БЛА. Основную долю потребительского рынка занимают дешевые дроны в ценовом сегменте до $250. Правильнее сказать, что это радиоуправляемые игрушки, приобретаемые в основном для развлечений. Дальнейшему росту локального рынка и экспортного потенциала отечественных решений все еще мешают серьезные регуляторные ограничения. "К сожалению, кроме нормативного регулирования, за прошедшие три года так и не разработаны общеотраслевые системообразующие технологии. Чтобы рынок рванул в развитии, чтобы Россия задала стандарты на мировых рынках, мы должны первыми научиться безопасно выполнять совместные полеты нескольких БВС между собой и БВС с пилотируемыми судами хотя бы в нижнем классе G! Каждый пилот должен на своем мониторе видеть другие воздушные суда хоть в контролируемом воздушном пространстве, хоть там, где нет ни диспетчера, ни какой-либо связи. Рынок остро нуждается в такой технологии, более того, именно в России есть современное эффективное и недорогое решение, но оно тщательно игнорируется, а обращения бизнеса в институты, созданные вроде бы для технологического развития новых рынков, остаются странным образом не услышаны. Тем не менее в ассоциации «АЭРОНЕТ» формируется решение этого вопроса, и в скором времени мы введем в практику необходимые технологии", — комментирует Глеб Бабинцев, генеральный директор ассоциации «АЭРОНЕТ».
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