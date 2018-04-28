Бумаги En+ взлетели более чем на 36%

К 13.18 мск ГДР En+ росли на 31,74% (уже подскакивали на 36,6% — до 413 рублей), акции "Русала" росли на 1,57% (уже поднимались на 3,8% — до 31 рубля). Индекс Мосбиржи снижается на 0,47%, также следует из данных биржи.

Как сообщила в пятницу компания En+, Олег Дерипаска согласился снизить в ней свою долю ниже 50% и покинуть совет директоров компании, а также дал согласие на вхождение новых независимых директоров.