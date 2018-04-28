Москвичи высадили кустарники в Таганском районе в рамках акции «Миллион деревьев»

В Таганском районе 27 апреля прошла акция «Миллион деревьев». В этот день жители озеленили двор по адресу: Николоямской переулок, дом 4-6, строение 3.

— Тут появилось 70 новых кустарников, — уточнили организаторы акции.

Они добавили, что все растения выбрали участники проекта «Активный гражданин». Они определили, что в указанном дворе будет расти сирень, барбарис, чубушник, роза, спирея и кизильник.

Всего за апрель по программе «Миллион деревьев» в Таганском районе посадили 74 дерева разных пород и 2 826 кустарников. В мероприятии поучаствовали жители, представители управы, местные активисты и организаторы акции.