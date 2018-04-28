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Лидер торгов. Как ЦБ будет регулировать копирование стратегий успешных трейдеров
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Лидер торгов. Как ЦБ будет регулировать копирование стратегий успешных трейдеров 

Forbes.ru 1 час назад
В последнее время Банк России активно формирует ежедневную повестку новостей финансового рынка, каждый раз привнося какие-то новые смыслы в уже устоявшиеся процессы, которые надо бы уже модернизировать, исходя из новых реалий.
Сначала была расчистка банковского сектора от недобросовестных банкиров. Потом была затянувшаяся с 2014 года борьба с криптовалютами, законодательство по которым еще не принято, но активно прорабатывается. И вот теперь ЦБ взялся за еще один крайне спорный вопрос которым часто пользовались частные инвесторы — автоследование при биржевой торговле.
Уложить в формат
Инвестору играть на фондовом рынке, для достижения положительного результата, можно несколькими способами. Это может быть инсайд — доход гарантированный, быстрый, но явно не самый законный. Это может быть трейдинг, основанный на глубоких познаниях о рынке и аналитике, — доход вероятный и полностью законный, но требующий постоянного изучения больших массивов информации, а, следовательно, временных затрат. И, наконец, существует формат автоследования за удачной стратегией другого частного трейдера —доход возможный, вполне законный, сопряженный с определенными рисками, но зато ничего изучать не надо.
В целом, формат автоследования именно за счет своей примитивности (нажал кнопку и ждешь результата) стал весьма популярен, и на трейдерских платформах появились свои «гуру» с сотнями и тысячами подписчиков.
Важно отметить, что благодаря разным правовым трактовкам, этот формат не подпадал под понятие «доверительное управление» со всеми вытекающими из этого требованиями и обязательствами, хотя по сути таким и являлся, так как автоследование есть не что иное, как полное копирование чужой стратегии, пусть и не напрямую, а в автоматическом режиме.
Кстати, все вопросы и претензии со стороны ЦБ связаны именно с тем фактором, что решения за пользователей принимаются автоматически, без какого-то предварительного оповещения или согласования, из-за чего схожесть с доверительным управлением является максимальной — как говорится, до степени смешения понятий.
Но с другой стороны получается, что если убрать этот фактор автоматического принятия решений ведущим трейдером, то особо предъявлять претензии будет не к чему: никто же не может запретить трейдерам советоваться между собой и принимать во внимание такие рекомендации.
В зависимости от рынков, автоследование действительно может повлиять на стоимость акций или иных активов, например, криптовалют, которые некоторые брокерские платформы уже включили в списки возможных приобретений. И чем популярнее трейдер, чем больше его условная «паства», тем вероятнее, что своими действиями он может серьезно сдвинуть котировки любого актива с повышенной волатильностью. Причем для этого порой даже злого умысла не надо — рынок сам в автоматическом режиме отреагирует на большую закупку или продажу соответственно ростом или падением.
Поскольку такие движения рынка являются автоматической и естественной реакцией слабых активов на активный трейдинг, доказать тот факт, что подобное проявление слабости рынка происходит в соответствии с неким умыслом хитрого трейдера, как минимум, проблематично. Однако хоть сама процедура и находится в правовом поле, реакция рынка может быть воспринята неоднозначно, и, как выяснилось после недавних претензий ЦБ к трейдеру Элвису Марламову, совершенно небеспочвенно.
Консультант с особыми правами
Банк России видит решение проблемы манипуляций на рынке в введении в оборот понятия «инвестиционный консультант». Так можно обозначить специалиста, который может быть ведущим трейдером в автоследовании, но при этом будет нести за свои действия фидуциарную ответственность (как доверенное лицо перед своим клиентом), потому что все признаки доверительного управления налицо: трейдер решает в безапелляционном порядке, как вести себя на бирже, и получает за это вознаграждение, а ответственности за свои действия не несет, кроме как страха показать низкий результат. C этой точки зрения подобное нововведение, разумеется, выглядит логичным.
Также, например, следует учитывать, что если копирование стратегии другого трейдера не происходит в автоматическом режиме, а является следствием самостоятельных действий повторителя, при этом он как копировал стратегию, так и продолжает ее копировать, считать ли того, кто дал условную наводку «инвестиционным консультантом»?
А если такое повторение сделала группа лиц — считать ли это сговором? И какой лимит последователей или капитала может быть отведен для каждого трейдера, после которого он уже начинает считаться инвестиционным консультантом? Это только очевидные вопросы, а на самом деле их гораздо больше.
Получается, что Центробанк сейчас находится на распутье: с одной стороны, такой инструмент, как автоследование, несомненно, может быть использован как предмет для недобросовестной конкуренции. С другой стороны, есть презумпция невиновности, и мы не можем всех трейдеров, являющихся примером для автоследования, обвинять в том, что они теоретически могут нарушить закон.
Но и следить за каждым трейдером и проверять, нарушает он законодательство или нет, — тоже непозволительная роскошь, учитывая, сколько сил и ресурсов на это уйдет. Понятно одно: какой бы вариант ни выбрали в ЦБ, он породит ряд двусмысленных ситуаций, которые, в свою очередь, могут необоснованно грозить ответственностью всем участникам рынка.
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