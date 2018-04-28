Весенний этап акции «Миллион деревьев» прошел в районе

Об этом стало известно 27 апреля.

В рамках акции жители и представители государственных структур высадили почти 70 кустарников. Среди них были кустарники барбариса, сирени, чубушника, розы, кизильника и спиреи, сообщили в пресс-службе префектуры Центрального административного округа.

Добавим, что посадку растений осуществили по адресу: Николоямский переулок, дом 4-6, строение 3.

Благодаря голосованию на проекте «Активный гражданин» жители сами выбрали растения для участия в проекте.

Всего 74 дерева и 2826 кустарников появилось в районе по итогам весеннего этапа акции «Миллион деревьев».