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Весенний этап акции «Миллион деревьев» прошел в районе
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Весенний этап акции «Миллион деревьев» прошел в районе 

Управа Таганского района города Москвы 1 час назад
Фото: Управа Таганского района города Москвы
Об этом стало известно 27 апреля.
В рамках акции жители и представители государственных структур высадили почти 70 кустарников. Среди них были кустарники барбариса, сирени, чубушника, розы, кизильника и спиреи, сообщили в пресс-службе префектуры Центрального административного округа.
Добавим, что посадку растений осуществили по адресу: Николоямский переулок, дом 4-6, строение 3.
Благодаря голосованию на проекте «Активный гражданин» жители сами выбрали растения для участия в проекте.
Всего 74 дерева и 2826 кустарников появилось в районе по итогам весеннего этапа акции «Миллион деревьев».
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