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Волгоградцев приглашают в Комсомольский сад на майские праздники
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Волгоградцев приглашают в Комсомольский сад на майские праздники 

АиФ Волгоград 2 часа назад
Фото: АиФ Волгоград
В Комсомольском саду в центре Волгограда со 2 по 9 мая запланировано проведение праздничных мероприятий.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» организаторы, 2 мая горожан ждет зарядка с бэби-клубом, эстафета для родителей и детей, дискотека «Для тех, кому до… » с 11:00 до 14:00. А с 16:00 до 18:00 состоится праздник-маёвка «Мир, труд, май».
4 мая пройдет концерт и акции «Рисунок мальчишки» и «Вальс Победы» с 18:00 до 19:00.
5 мая состоится I-й городской Свободный микрофон в 17:00.
6 мая пройдет выступление волгоградских рок-коллективов и джем-сейшн с 13:00 до 20:00.
7 мая по Комсомольскому саду пройдет велоэкскурсия с17:30 до 19:00. А в 14:00 стартует первенство по жиму.
8 мая состоится акция «Армада Победы» и гала-концерт молодежного патриотического фестиваля с 17:00 до 19:00.
9 мая волгоградцев ждет акция «Георгиевская ленточка», концерт и крестный ход на Мамаев курган.
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