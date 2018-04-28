Игорный бизнес принёс Белгородской области в марте 800 тыс. рублей

Сумма налоговых поступлений от игорного бизнеса в бюджет Белгородской области за январь-март 2018 года составила около 2 млн рублей. Отчёт об исполнении консолидированного бюджета опубликован на сайте департамента финансов и бюджетной политики Белгородской области.

Согласно отчёту, на 1 апреля исполненные бюджетные назначения по налогу на игорный бизнес составляют 1,81 млн рублей. В марте поступления от игорного бизнеса в бюджет региона составили 797 тыс. рублей.

Утверждённые бюджетные назначения на 2018 год составляют 4,6 млн рублей.