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Игорный бизнес принёс Белгородской области в марте 800 тыс. рублей
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Игорный бизнес принёс Белгородской области в марте 800 тыс. рублей 

Чемпионат.com 36 минут назад
Сумма налоговых поступлений от игорного бизнеса в бюджет Белгородской области за январь-март 2018 года составила около 2 млн рублей. Отчёт об исполнении консолидированного бюджета опубликован на сайте департамента финансов и бюджетной политики Белгородской области.
Согласно отчёту, на 1 апреля исполненные бюджетные назначения по налогу на игорный бизнес составляют 1,81 млн рублей. В марте поступления от игорного бизнеса в бюджет региона составили 797 тыс. рублей.
Утверждённые бюджетные назначения на 2018 год составляют 4,6 млн рублей.
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