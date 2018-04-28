Саратовцы продают джаз исключительно на виниле

Жители Саратова чаще всего продавали джаз именно на виниловых пластинках — на них пришлось две трети объявлений о продаже.

Ко Дню джаза, который отмечается 30 апреля, сервис объявлений Юла проанализировал спрос и предложение на записи музыки в Саратове.

Средняя стоимость предлагаемых пластинок в городе составила 630 рублей, что в два раза ниже средней цены по России (1370 рублей).

На втором месте — CD — 25% и 613 рублей за диск, а замыкают рейтинг аудиокассеты и DVD — за 480 и 500 рублей соответственно.