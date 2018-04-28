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Саратовцы продают джаз исключительно на виниле
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Саратовцы продают джаз исключительно на виниле 

Новости Саратова 33 минуты назад
Фото: Новости Саратова
Жители Саратова чаще всего продавали джаз именно на виниловых пластинках — на них пришлось две трети объявлений о продаже.
Ко Дню джаза, который отмечается 30 апреля, сервис объявлений Юла проанализировал спрос и предложение на записи музыки в Саратове.
Средняя стоимость предлагаемых пластинок в городе составила 630 рублей, что в два раза ниже средней цены по России (1370 рублей).
На втором месте — CD — 25% и 613 рублей за диск, а замыкают рейтинг аудиокассеты и DVD — за 480 и 500 рублей соответственно.
Дороже всего пластинки с джазовой музыкой продавали в Москве — в среднем по 3 500 рублей, а дешевле всего они обошлись жителям Казани — 180 рублей за штуку. А вот больше всего джазовых пластинок продали в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Самаре. Меньше всего истинных ценителей джаза оказалось в Воронеже, Волгограде, Сочи и Саратове.
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