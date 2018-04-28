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Творческий концерт организовали для пенсионеров из Пресненского района
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Творческий концерт организовали для пенсионеров из Пресненского района 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 49 минут назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
В филиале «Пресненский» Территориального центра социального обслуживания «Арбат» 27 апреля организовали концерт для постоянных посетителей.
— Ко Дню труда мы подготовили мероприятие «Весенние мелодии». Перед нашими постоянными посетителями выступили музыканты Анна Киселева, Алина Сафронова и Андрей Леонтьев. Они исполнили знаменитые арии из опер Петра Чайковского, Николая Римского-Корсакова и других известных композиторов, — рассказала организатор культурных мероприятий учреждения Екатерина Пиняева.
Она добавила, что артисты выступили на добровольной основе.
Отметим, что в программу мероприятий, которые устраиваются в ТЦСО, входят и встречи с представителями музеев и других культурных учреждений.
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