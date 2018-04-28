Творческий концерт организовали для пенсионеров из Пресненского района

В филиале «Пресненский» Территориального центра социального обслуживания «Арбат» 27 апреля организовали концерт для постоянных посетителей.

Она добавила, что артисты выступили на добровольной основе.

Отметим, что в программу мероприятий, которые устраиваются в ТЦСО, входят и встречи с представителями музеев и других культурных учреждений.