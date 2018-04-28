Центральную площадку для акции «Лес Победы» готовят в Солнечногорском районе

До старта акции «Лес Победы» осталось две недели. В Подмосковье уже готовят площадки для будущих посевов. Центральной площадкой акции в этом году станет Солнечногорский район. Работы здесь идут уже три недели.

Больше 9 гектаров нового леса — плоды прошлогодней акции. Через дорогу готовят площадку для массовой высадки этого года. 40 гектаров уже поделили на секторы. Люди убирают мусор, а специальная машина измельчает корни деревьев.

В 2015 году здесь была спилена делянка — 40 гектаров леса, потому что он был поеден

короедом-типографом. В этом году здесь пройдет акция «Лес Победы», в которой примут участие несколько тысяч человек. Они посадят сосны, дубы и липы

— Антон Какушкин, лесничий Крюковского лесничества.

Ход работ на месте контролирует специальная комиссия. В нее вошли все, от кого зависит организация мероприятия. 12 мая на центральной площадке акции ожидают до 7 тысяч человек. От жителей нужно только присутствие.

Сегодня уже не начало подготовки, здесь работы уже идут полным ходом, готовится почва для посадки, здесь уже сделана разметка, где будет зона активности таким образом, чтобы семьи с детьми, которые приедут 12 мая сажать лес, чтобы им было не скучно. Мы сформировали на территории Московской области 80 площадок государственного лесного фонда, там как раз мы будем восстанавливать лес после эпидемии

жука-короеда, но на территории всех муниципальных образований подготовлены более 1200 площадок. Все адреса площадок с указанием емкости, то есть что там будут сажать, какие деревья будут сажать, телефоны ответственного. Они размещены на сайте. Можно, как и в прошлые годы, проложить маршрут до каждой площадки

Губернатор Московской области обсудил итоги субботника и проведение акции «Лес Победы»

Сажать со смыслом — именно эта идея лежит в основе акции. В мае в Подмосковье вспоминают победителей Великой Отечественной войны. На фронте и в тылу именно древесина была основным материалом. Подмосковные леса шли на производство ящиков для снарядов, корпусов мин, ружейных заготовок. Новый лес, который появится в результате акции «Лес Победы» будут использовать исключительно в экологических целях.

На этой площадке будем сажать традиционные для леса культуры: это сосна, ель, липа и дуб. Площадка тем хороша, примечательна, что в этом районе проходили сражения в годы Великой Отечественной войны. Проводя акцию «Лес Победы» мы вспоминаем тех героев, которые сражались в ВОВ — Иван Советников , председатель Комитета лесного хозяйства Московской области.

По его словам, всем участникам акции хватит и саженцев, и инвентаря.

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К акции готовится и наш телеканал. Прямо в поле будет работать выездная студия «360».

Сюда приедет,

во-первых, наша передвижная телевизионная станция, сигнал будет идти по спутнику, будет порядка 10 камер, телевизионных кран, будет летать коптер, поскольку территория большая, хочется посмотреть все, и чтобы это было красиво. Здесь будет выставлена студия с ведущим, который будет освещать мероприятие в полной мере

— Игорь Абанитов, главный режиссер телеканала «360».