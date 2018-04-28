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РСА: средняя выплата в ОСАГО в январе—марте снизилась на 13%
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РСА: средняя выплата в ОСАГО в январе—марте снизилась на 13% 

Банки.ру 53 минуты назад
Средняя выплата в ОСАГО в январе—марте 2018 года снизилась на 13% и составила 64,225 тыс. рублей, при этом сократилась и средняя премия, ее значение составило 5,769 тыс. рублей. Таковы предварительные данные Российского союза автостраховщиков (РСА).
Средняя выплата в январе—марте 2017-го составляла 73,556 тыс. рублей, средняя премия — 5,898 тыс. рублей.
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«В январе—марте 2018 года объем начисленных премий по ОСАГО составил 46,4 миллиарда рублей, сократившись на 4% к аналогичному периоду прошлого года. Сумма выплат по страховым случаям сократилась на 30% — до 33,5 миллиарда рублей», — отмечается в релизе.
По словам президента Всероссийского союза страховщиков и Российского союза автостраховщиков Игоря Юргенса, снижение размера выплат, в первую очередь, связано с расширением применения практики преимущественного натурального возмещения в ОСАГО. В ряде регионов доля таких выплат превышает 40%, заключил он.
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