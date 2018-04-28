В Курске прошла волонтёрская акция «Почти их память»

В мероприятии приняли участие более 250 студентов из 10 средне специальных и высших профессиональных учебных заведений

27 апреля на Никитском кладбище прошла волонтерская акция «Почти их память», организатором которой выступила МКУ «Городская молодежная биржа труда» при поддержке Управления молодежной политики, физической культуры и спорта города Курска

Добровольцы убрали места захоронений участников обороны города Курска, участников и ветеранов Великой Отечественной войны на Никитском кладбище и на Мемориальном комплексе «Памяти павших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов».

Во время акции было собрано и вывезено в места санкционированного размещения около 600 мешков с мусором объемом 120 литров.