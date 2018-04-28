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В Курске прошла волонтёрская акция «Почти их память»
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В Курске прошла волонтёрская акция «Почти их память» 

Курские известия 1 час назад
Фото: Курские известия
В мероприятии приняли участие более 250 студентов из 10 средне специальных и высших профессиональных учебных заведений
27 апреля на Никитском кладбище прошла волонтерская акция «Почти их память», организатором которой выступила МКУ «Городская молодежная биржа труда» при поддержке Управления молодежной политики, физической культуры и спорта города Курска.
Добровольцы убрали места захоронений участников обороны города Курска, участников и ветеранов Великой Отечественной войны на Никитском кладбище и на Мемориальном комплексе «Памяти павших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов».
Во время акции было собрано и вывезено в места санкционированного размещения около 600 мешков с мусором объемом 120 литров.
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