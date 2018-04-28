Компания Mohawk Industries отчиталась о результатах деятельности за первый квартал года

КАЛХУН (CALHOUN), штат Джорджия, 27 апреля 2018 г. /PRNewswire/ — Компания Mohawk Industries, Inc. (код NYSE: MHK) сегодня сообщила, что чистая прибыль компании за первый квартал 2018 года составила 209 млн долл. США , а разводненная прибыль на акцию (EPS) — 2,78 долл. США. За вычетом расходов на реструктуризацию, приобретения и других издержек, скорректированный показатель чистой прибыли составил 225 млн долл. США, а EPS — 3,01 долл. США, что на 11% выше по сравнению с аналогичным периодом предшествующего года. Чистый объём продаж в первом квартале 2018 года ровнялся 2,4 млрд долл. США, что на 9% больше в квартальном исчислении или на 4% при неизменном обменном курсе. В первом квартале 2017-го чистый объем продаж составил 2,2 млрд долл. США, чистый доход — 201 млн долл. США, а показатель EPS — 2,68 долл. США. За вычетом расходов на реструктуризацию, приобретения и других издержек, скорректированный показатель чистой прибыли составил 203 млн долл. США, а EPS — 2,72 долл. США.

Комментируя результаты деятельности Mohawk Industries в прошедшем квартале, глава правления и генеральный директор компании Джффри Лорбербаум (Jeffrey S. Lorberbaum) отметил: «Mohawk продолжает извлекать преимущества из своего обширного географического присутствия и разнообразного ассортимента продукции. Показатели нашей деятельности в первом квартале лишь подтвердили эти преимущества: нам удалось достичь значительного роста в сегменте LVT на наших крупнейших рынках, а также продемонстрировать стабильное повышение объемов продаж и доходов в сегменте керамических изделий за пределами США. Мы используем потенциал своей международной организации для запуска производства на новых рынках и наращиваем масштабы разработки инновационных продуктов. Глобально децентрализованная структура позволяет нам одновременно управлять многочисленными внутренними инвестициями и при этом осуществлять новые приобретения.

»В этом квартале операционный доход компании рост более высокими темпами c учетом потерь прибыли от патентов с истекшим сроком действия, а также повышенных затрат на запуск новых объектов и реализацию маркетинговых инициатив. За прошедший период мы зафиксировали более высокий, чем прогнозировалось, рост инфляции в ценах на сырье и грузоперевозки, что повлияло на наши операционные расходы. Мы планируем осуществить выборочную корректировку цен в зависимости от категории продукции и региона, что, в сочетании с оптимизацией ассортимента и сокращением накладных издержек, позволит компенсировать ожидаемую инфляцию.

"В этом квартале продажи в глобальном сегменте керамических изделий возросли на 12% согласно отчетным данным и на 8% при неизменном обменном курсе. Наши продажи в России Мексике показали самый высокий рост, а на долю новоприобретённых европейских предприятий пришлось около 6% от всего объёма проданной продукции. Операционная рентабельность находилась на уровне около 13% согласно отчетным и скорректированным данным, что ниже, чем в прошлом году в результате повышенной инфляции, расходов на запуск новых объектов и некоторых ошибок в определении структуры товарного ассортимента. Показатели объема продаж в данном сегменте за первый квартал в последствии выправились, и мы предвидим дальнейший рост в течение года, что будет обеспечиваться повышением производственной мощности и выводом на рынок новой продукции. Мы планируем осуществить корректировку цен в целях расширения клиентской базы и увеличения доли присутствия на рынках товаров бытового и коммерческого назначения. В США мы запускаем на рынок инновационную антискользящую плитку, представляем новые дизайны продукции всех ценовых категорий, а в маркетинговом аспекте делаем акцент на прочности нашей керамики и ее простоте в уходе. Наши новые сервисные центры и каналы реализации столешниц наращивают обороты своей деятельности и в дальнейшем позволят повысить результативность продаж. Строительство нового кварцевого завода близится к концу — в этом квартале планируется начать монтаж оборудования. Рост производительности и новые возможности нашего завода в мексиканской Саламанке позволяют нам расширить клиентскую базу на внутреннем рынке и наращивать объемы экспорта в другие страны Центральной и Южной Америки. В Европе мы работаем над оптимизацией структуры ассортимента по мере завоевания все большей доли премиального сегмента рынка, а выпуск новых продуктов обеспечивает повышение средней цены. Интеграция двух новых приобретений в Италии Польше идет своим чередом согласно планам, с расширением ассортимента предлагаемой ими продукции. В России мы продолжаем укреплять лидерские позиции, невзирая на сложную экономическую ситуацию в регионе.

"Отчетные показатели продаж в североамериканском сегменте напольных покрытий в этом квартале возросли на 1%. Операционная рентабельность в данном сегменте составила 8% согласно отчетным данным, поглотив рост инфляции, расходы на реструктуризацию и затраты на запуск объектов по производству кварц-виниловой плитки. Скорректированный показатель операционной рентабельности был на уровне 10% с учетом повышенной инфляции и пусковых издержек. Объем продаж бытовых ковровых покрытий в этом квартале повысился. Особенно высокий результат демонстрировал канал розничных замен. Благоприятное влияние на продажи оказали преимущества нашей инновационной продукции, включая супермягкие покрытия SmartStrand Silk Reserve, премиальные коллекции Karastan, запатентованные изделия из полиэстера линейки Continuum и мягкие гипоаллергенные покрытия Air. o. В первом квартале мы осуществили повышение цен, о котором сообщали прошлой осенью. Кроме того, рост цен на сырье и грузоперевозки оказался выше ожидаемого, и мы анонсировали новое повышение цен на 6-7% для компенсации этих затрат. Мы скорректировали структуру коммерческих продаж, дабы иметь возможность предоставлять повышенную экспертизу и полноценный ассортимент напольных покрытий для каждого конечного рынка. Объемы продаж LVT-ламината продолжают повышаться как в бытовом, так и в коммерческом сегментах. Чтобы поддержать дальнейшее повышение производственных возможностей, мы расширяем коллекции гибкого и жесткого LVT. Наша новая линия по производству ламината функционирует в надлежащем режиме и обладает уникальной способностью выпускать изделия, практически неотличимые от натуральной древесины с превосходным дизайном и высокими эксплуатационными характеристиками. Наша инновационная разработка — влагостойкое деревянное покрытие RevWood Plus, — быстро набирает популярность, благодаря более длинным планкам и современному дизайну. Инвестиции в новые технологии и разнообразные проекты повышения продуктивности обеспечивают оптимизацию уровня обслуживания, качества изделий и структуры затрат.

"В прошедшем квартале объёмы продаж в сегменте напольных покрытий в других странах мира повысились на 18% согласно отчётным данным и на 4% при неизменном обменном курсе, что стало возможным благодаря улучшению ситуации в региональных экономиках и укреплению евро. На основании отчетных данных, наш операционный доход возрос на 17% в результате оптимизации цен и ассортимента продукции, повышения производительности и укрепления европейской валюты, что позволило компенсировать негативный эффект от инфляции, высоких пусковых затрат и истечения срока действия патентов. Скорректированный показатель операционной рентабельности составил около 16%, что слегка выше по сравнению с предшествующим годом, невзирая на повышенные пусковые расходы и меньший доход от патентов. Мы начинаем производство LVT и ламината в Бельгии , а также выпускаем на рынок новинки в категории ковровой плитки и жесткого винила. Повышение цен, осуществленное нами прошлой осенью, покрывает повышенные затраты на сырье в 2017 году, и мы планируем выборочно скорректировать расценки на некоторые продукты, дабы компенсировать дальнейшую инфляцию. LVT-ламинат набирает популярность в Европе, а мы являемся лидерами данного рыночного сегмента. Наша новая линия по производству кварц-винилового покрытия наращивает обороты, и мы расширяем ассортимент продукции, чтобы в полной мере использовать ее возможности. Европейские базы по выпуску листового винила работают на полную мощность, и мы постепенно стимулируем спрос на продукцию нового завода, запуск которого запланирован на конец этого года, со стороны российского рынка. С целью наращивания объемов продаж по всей Европе мы собираем команду опытных специалистов по маркетингу коммерческой продукции, которая позволит нам увеличить сбыт LVT, листового винила и ковровой плитки. Подразделение по производству ламината продолжает демонстрировать хорошие показатели своей деятельности. Мы остаемся лидерами премиального сегмента с продукцией реалистичного дизайна и влагостойкими свойствами. Новый завод по прессованию ламината уже введен в строй, и мы представляем новые премиальные продукты, дабы укрепить лидерские позиции на рынке. Объем продаж деревянных панелей остается на высоком уровне, благодаря инвестициям, позволившим нарастить производительность и оптимизировать наши затраты. Мы фиксируем признаки восстановления в сегменте изоляционных материалов на фоне повышения поставок сырья и умеренного снижения затрат.

"Мы инициируем крупные инвестиционные проекты по всему земному шару, которые в последствии позволят нам значительно улучшить долгосрочные результаты своей деятельности путем расширения текущих продаж, увеличения категорий продукции и выхода на новые рынки. Многие из этих проектов уже начинают производство. В их число входят керамические заводы в Мексике, Италии и России; американская и европейская базы по производству премиального ламината; заводы по выпуску LVT в США и Евопе; итальянское предприятие по производству керамогранита, а также европейская фабрика ковровой плитки. Кроме того, к концу этого годы, мы планируем начать выпуск кварцевых столешниц в США и листового винила в России, а также расширить объемы производства полиэстеровых ковровых покрытий в Америке; керамической плитки в Польше, а также ламината и керамических настенных покрытий в России. По нашим прогнозам, сделка приобретения Godfrey Hirst будет завершена до конца мая, и наш глобальный портфель пополнится крупнейшим производителем напольных покрытий в Австралии Новой Зеландии . Дабы надлежащим образом подготовиться к интеграции, мы анализируем стратегии продаж, структуру ассортимента и сырьевых закупок обеих компаний с целью оптимизации их производственных показателей.

"Как и предполагалось, в этом году мы столкнемся с однократным сокращением операционного дохода на 70-75 млн долл. США — 30-35 млн долл. США в результате роста пусковых затрат, а также 40 млн долл. США от потери патентов, истекших в 2017 году. В текущем году постепенное обесценивание наших активов на 75 млн долл. США приведет к снижению нашей операционной рентабельности до тех пор, пока наши продажи не достигнут уровня, позволяющего полностью компенсировать эти инвестиции. Изменения в американском налоговом законодательстве послужат причиной снижения скорректированной налоговой ставки с прошлогодних 26% до предполагаемых 21%. Принимая во внимание все вышеизложенные факторы, прогнозируемый нами показатель EPS на второй квартал этого года составляет 3,89-3,98 долл. США, за вычетом любых однократных расходов.

"На протяжении 2018 года рост продаж должен повыситься по мере все более активного использования возможностей новых производственных объектов, внедрения новых продуктов и завершения сделки приобретения Godfrey Hirst. По нашим подсчетам, упомянутая сделка позволит нам уже в этом году повысить доход на 180 млн долл. США, а EPS — на 0,25 долл. США. В третьем квартале 2018-го повышение цен, ассортимента и производительности должно привести к большему, чем в прошлом году, росту скорректированного показателя операционного дохода, даже невзирая на снижение операционной рентабельности. В четвертом квартале, по мере уменьшения негативного эффекта от пусковых затрат и истекших патентов, скорректированный операционный доход и рентабельность должны превысить показатели 2017-го. В следующем году, с учетом роста коэффициента использования производственных мощностей и снижения затрат на ввод новых объектов в эксплуатацию, мы прогнозируем дальнейшее повышение объемов продаж и прибыльности нашего предприятия. Благодаря мощному потенциалу нашей организации, мы можем осуществлять новые приобретения — при условии приемлемых рисков и обеспечения надлежащей окупаемости таких инвестиций".

С отчетностью компании можно ознакомиться на сайте

О компании Mohawk Industries

Mohawk Industries — ведущий мировой производитель напольных покрытий, создающий продукты для повышения комфорта жилых и коммерческих помещений по всему миру. Вертикально интегрированные производственные и дистрибьюционные процессы дают компании конкурентные преимущества в производстве ковровых покрытий, керамической плитки, ламината, покрытий из натурального дерева, камня и винила. Результатом передовых инновационных разработок стали продукты и технологии, позволяющие нашим торговым маркам выделяться на рынке и удовлетворяющие все потребности ремонтных проектов или нового строительства. Наши бренды входят в число самых узнаваемых и широко признанных в отрасли. Среди них — American Olean, Daltile, Durkan, IVC, Karastan, Marazzi, Mohawk, Mohawk Group, Pergo, Quick-Step и Unilin. На протяжении последнего десятилетия Mohawk превратилась из чисто американского производителя ковров в крупнейшую в мире компанию по производству половых покрытий, осуществляющую свою деятельность в Австралии, Бразилии Канаде , Европе, Индии, Малайзии , Мексике, Новой Зеландии, России и США.

Некоторые заявления в изложенных выше параграфах, касающиеся, в частности, будущих показателей, коммерческих перспектив, развития бизнеса, стратегий ведения деятельности и аналогичных аспектов, а также включающие выражения «может», «должен», «считать», «предполагать», «ожидать», «рассчитывать» и т.д., являются «прогностическими». В отношении таких заявлений компания Mohawk находится под защитой «безопасной гавани», предусмотренной Законом о реформе судопроизводства по частным ценным бумагам от 1995 года. Никаких гарантий относительно точности прогностических заявлений не существует, поскольку они основываются на разнообразных предположениях, подверженных рискам и неопределенности. На несоответствие фактических результатов прогностическим заявлениям могут влиять перечисленные ниже важные факторы: изменения в экономических и отраслевых условиях; конкуренция; инфляция и дефляция цен на сырье и рост других производственных издержек; инфляция и дефляция потребительских цен; стоимость и стабильность поставок энергоресурсов; сроки и уровень капитальных затрат; сроки и процедуры повышения цен на продукцию компании; снижение справедливой рыночной стоимости; интеграция приобретений; международные операции; вывод новой продукции на рынок; рационализация хозяйственной деятельности; судебные иски в отношении уплаты налогов, продукции и других вопросов; судебные разбирательства; и другие риски, определенные в отчетах компании Mohawk перед Комиссией по ценным бумагам и биржам США, а также в публичных заявлениях.

Телеконференция состоится в пятницу, 27 апреля 2018 г., в 11:00 по восточному времени

Номер телефона для звонков из США/Канады — 1-800-603-9255, для международных/региональных звонков — 1-706-634-2294. ID конференции: 6659539. Повторная трансляция будет доступна до пятницы, 27 мая 2018 г., по номеру 1-855-859-2056 (для звонков из США/местных звонков) и 1-404-537-3406 (для международных/региональных звонков). Для доступа к трансляции необходимо ввести идентификационный номер конференции 6659539.