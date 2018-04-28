Врачи и учителя стали самыми высокооплачиваемыми бюджетниками в Петербурге

Петербурге врачи и учителя зарабатывают больше, чем другие бюджетники. Об этом заявил председатель городского комитета по экономической политике и стратегическому планированию Иван Филиппов в ходе обсуждения майских указов президента в Смольном.

По словам чиновника, зарплата чиновников за шесть лет выросла примерно в 1,5-2 раза, в больше всего увеличились доходы врачей и учителей.

«Зарплата младшего медицинского персонала составила 36,3 тысячи рублей и увеличилась на 21% по сравнению с 2016 годом, — рассказал Филиппов. — Заработная плата врачей выросла в 2017 году на 17,8% и достигла уровня 84 тысячи рублей. Увеличилась заработная плата социальных работников на 10,6%, превысив плановые значения 2017 года на 8,5% и составила 40,2 тысячи рублей»

Ранее стало известно, что средняя заработная плата по Петербургу составляет 54 тысячи рублей.