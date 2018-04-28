Бумаги En+ подскочили на 16%

Бумаги En+ в начале торгов подскочили на 16%, «Русала» — на 3,8%

К 10.10 мск ГДР En+ росли на 11,74% (уже подскакивали на 16,4% — до 352 рублей), акции "Русала" выросли на 1,54% (поднимались на 3,8%). Индекс Мосбиржи снижается на 0,51%.

Бумаги En+ открыли торги ростом на 9,1%, "Русала" — на 1,07%.

Как сообщила в пятницу компания En+, Олег Дерипаска согласился снизить в ней свою долю ниже 50% и покинуть совет директоров компании, а также дал согласие на вхождение новых независимых директоров.