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ASIC майнеры снова начали дорожать
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ASIC майнеры снова начали дорожать 

BitCryptoNews 1 час назад
Фото: BitCryptoNews
В начале года, стоимость ASIC майнеров существенно снизилась, но сейчас они резко подскочили в цене.
После стремительного обвала курса криптовалют в конце прошлого года, майнеры подешевели примерно на 10-20%. Однако недавнее оживление рынка привело к быстрому пересмотру ценовой политики продавцов и стоимость многих устройств снова вернулась к уровню середины декабря 2017 года.
Рост интереса оказывает огромное влияние, ведь когда цифровая валюта становится дороже, то за собственный «печатный станок» многие готовы переплачивать. Хотя курс основных криптовалют составляет примерно 50% от прошлогоднего максимума. Это наглядно подтверждают то, что рынок специализированного оборудования в большей степени зависит от спекуляций, чем от реальной экономической эффективности устройств и их производственной себестоимости.
Ранее мы писали, что новый ASIC-майнер Bitmain вызвал протесты у руководства Monero и Siacoin.
текст: Иван Маличенко, фото: Shutterstock
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