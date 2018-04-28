М. Хуснуллин: Объем частных инвестиций в пилотный проект медкластера «Сколково» превысит 40 млн долл.

Объем частных инвестиций, привлеченных в пилотный проект медицинского кластера в «Сколково» (диагностический и терапевтический корпуса), составит более 40 млн долл. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Израильский медицинский центр «Хадасса» привлечет более 40 млн долл. частных инвестиций. Они пойдут на оснащение терапевтического корпуса, организацию образовательной деятельности, покрытие операционных расходов», — приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина

Заместитель мэра напомнил, что строительство первого проекта медкластера осуществляется в два этапа. В рамках первой очереди уже построен диагностический центр, оператором которого выбрана одна старейших клиник Израиля «Хадасса» (Hadassah). В дальнейшее его развитие будет вложено еще порядка 2,8 млн долл. (в том числе, 1 млн — в образовательную деятельность). В рамках второй очереди будет построен терапевтический корпус, в который планируется вложить 40,2 млн долл. Из них порядка 26,4 млн долл. пойдет на оснащение корпуса оборудованием. Кроме того, 3,2 млн будут направлены на образовательную деятельность, будет организовано обучение для трех сотен медицинских работников. Планируется, что 10% доходов медицинского центра «Хадасса» в Сколково будут направлены на научно-исследовательскую деятельность в сфере онкологии.

«В перспективе на территории медкластера появятся представительства не менее 10 зарубежных медицинских учреждений, с которыми также планируется реализовывать совместные проекты. В частности, уже достигнуты договоренности с южнокорейским госпиталем «Бундан» (Bundang)», — добавил М. Хуснуллин.