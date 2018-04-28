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Пенсионные накопления в НПФ выросли на 14,3% в 2017 году
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Пенсионные накопления в НПФ выросли на 14,3% в 2017 году 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Пенсионные накопления в негосударственных пенсионных фондах (НПФ) увеличились за 2017 год на 14,3%, до 2,44 трлн рублей, пенсионные резервы — на 8%, до 1,18 трлн рублей. Об этом свидетельствует информация, размещенная на сайте Банка России.
Количество лиц, формирующих накопления в НПФ, увеличилось за прошедший год на 4,5 млн, до 34,3 млн человек. В сегменте негосударственного пенсионного обеспечения количество участников выросло на 726,8 тыс., превысив 6 млн человек.
Доходность НПФ от инвестирования пенсионных накоплений обогнала инфляцию (2,5%) и по итогам 2017 года составила 4,6% до выплаты вознаграждений управляющей компании, а после выплаты вознаграждений — 3,8%. Доходность от размещения пенсионных резервов составила 5,4% до выплаты вознаграждений, после выплаты вознаграждений — 4,3%.
На конец 2017 года в России действовало 66 НПФ, из которых более половины (38 фондов) являлись участниками системы гарантирования прав застрахованных лиц и осуществляли деятельность по системе обязательного пенсионного страхования, добавили в ЦБ.
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