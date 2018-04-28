Новую спецтехнику для уборки улиц закупят в Красноярске

Автопарк дорожно‐коммунальной техники Красноярска будут модернизировать в лизинг. Проект стоимостью один миллиард рублей будут реализовывать постепенно до 2022 года, сообщили в городской администрации.

Внедрены новые регламенты уборки города, впервые на участках улично-дорожной сети используются современные реагенты. Очередной шаг — обновление парка дорожно-коммунальной техники

В планах местных властей закупка самосвалов, снегоуборочных, поливальных и подметально-вакуумных машин. Новая техника начнет выходить на улицы уже этим летом, полностью автопарк обновят к концу года.

Ранее администрация Красноярска объявила аукцион по поиску подрядчика для отлова бездомных собак. Начальная цена торгов больше двух миллионов рублей.