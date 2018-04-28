Стало известно, во сколько обойдется мясо для шашлыка в Москве на майские праздники

В майские праздники маринованное мясо для шашлыка в сетевых магазинах Москвы обойдется покупателям в 200-400 рублей за килограмм, сообщил РИАМО в субботу аналитик столичной торговли.

«Стоимость килограмма маринованного мяса для шашлыка в майские праздники в розничных магазинах столицы в среднем составляет от 200 до 400 рублей», — сказал собеседник агентства.

По его словам, цена килограмма маринованной свинины в магазинах сети «Перекресток» варьируется от 289 до 329 рублей, в «МЕТРО» за килограмм придется заплатить 368 рублей, в магазинах сети «Утконос» — 429 рублей.

«Стоимость одного кило маринованной для шашлыка курицы в «Утконосе» составит 179 рублей, в «МЕТРО» — 201 рубль. Мясо индейки в этих же магазинах стоит 324 и 239 рублей соответственно», — отметил аналитик.

Он добавил, что маринованное мясо утки в сети магазинов «МЕТРО» стоит 225 рублей за килограмм.

Сезон шашлыков в России традиционно начинается в мае, когда в праздничные дни люди массово выезжают на природу.

Ранее специалисты Роскачества провели исследование и выяснили, что среди первой партии готовых шашлыков, поступившей в российские магазины, идеального шашлыка нет. Тем не менее, мясо в полуфабрикатах оказалось достаточно качественное.