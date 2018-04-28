Ещё
США собрались отменить ограничения, введенные после аварии в Мексиканском заливе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

США собрались отменить ограничения, введенные после аварии в Мексиканском заливе 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Американское Бюро по вопросам безопасности и экологического контроля предложило отменить ужесточение правил бурения на шельфе, введенное после экологической катастрофы в Мексиканском заливе.
Бюро предложило «сократить избыточное и ненужное нормативное бремя», к которому отнесло мониторинг определенных видов буровых работ в режиме реального времени и практику дублирующих уведомлений со стороны компаний, передает РИА «Новости».
Администрация США выпустила новые правила бурения на шельфе в 2016 году, спустя почти шесть лет после взрыва на нефтедобывающей платформе в Мексиканском заливе. Правила предполагают комплексное регулирование всех аспектов контроля над скважинами, в том числе речь идет о более жестких требованиях к разработке и эксплуатации оборудования, используемого при разработке нефтяных и газовых месторождений на шельфе страны.
Напомним, в апреле 2010 года на платформе британской компании ВР «Глубоководный горизонт», занимавшейся бурением скважины на шельфе, произошел взрыв, в результате в воды Мексиканского залива попало не менее 4,9 млн баррелей нефти. Авария стала одной из крупнейших экологических катастроф в истории.
В качестве компенсации ущерба за разлив нефти власти США обязали BP выплатить 20,8 млрд долларов.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Акции «Русала» в Гонконге взлетели почти на 30% Госдума начала разработку проекта о наказании за исполнение санкций США Московская биржа открылась снижением
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ отреагировала на планы отобрать Крымский мост120
США раскрыли участь попавших в РФ «Томагавков»40
Минфин США отреагировал на решение Дерипаски122
Майские пенсии доставят по особому графику125
«Неизлечимо больному» Билану вынесли вердикт49
Видео
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:26
ФСБ предотвратила теракты в Москве
Происшествия Ближний Восток
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:30
Посадка Су-57 попала на видео
Армия Оружие
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
09:56
Песков ответил на вопрос о прошении Собчак
Политика Происшествия
00:30
Дамаск уходит под воду
Ближний Восток В мире
01:44
Учитель скрутил школьника во время урока
Другое Происшествия
01:36
Принц Уильям и Кейт Миддлтон дали имя новорождённому сыну
В мире Европа
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
Другое Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение