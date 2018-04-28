США собрались отменить ограничения, введенные после аварии в Мексиканском заливе

Американское Бюро по вопросам безопасности и экологического контроля предложило отменить ужесточение правил бурения на шельфе, введенное после экологической катастрофы в Мексиканском заливе.

Бюро предложило «сократить избыточное и ненужное нормативное бремя», к которому отнесло мониторинг определенных видов буровых работ в режиме реального времени и практику дублирующих уведомлений со стороны компаний, передает РИА «Новости»

Администрация США выпустила новые правила бурения на шельфе в 2016 году, спустя почти шесть лет после взрыва на нефтедобывающей платформе в Мексиканском заливе. Правила предполагают комплексное регулирование всех аспектов контроля над скважинами, в том числе речь идет о более жестких требованиях к разработке и эксплуатации оборудования, используемого при разработке нефтяных и газовых месторождений на шельфе страны.

Напомним, в апреле 2010 года на платформе британской компании ВР «Глубоководный горизонт», занимавшейся бурением скважины на шельфе, произошел взрыв, в результате в воды Мексиканского залива попало не менее 4,9 млн баррелей нефти. Авария стала одной из крупнейших экологических катастроф в истории.