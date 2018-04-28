Омары на криптофермах. Могут ли Крым и ОРДЛО обходить санкции при помощи биткоинов

На данный момент в Крыму не работают системные банки и не функционируют основные платежные системы. А те, что есть, являются суррогатными формами, специально «заточенными» для работы в условиях повышенного санкционного риска, — их создают, заранее зная, что в любой момент нужно быть готовыми «сплести лапти».

В связи с этим развитие региона, особенно с точки зрения привлечения инвестиций, весьма туманно, как это, впрочем, происходит с похожими территориями. И для сравнения вовсе не обязательно ехать в Грузию Абхазию . Можно посетить Кипр и самопровозглашенную северную часть острова и, что называется, почувствовать разницу.

Прежде всего инвестора интересует процесс трансграничного движения капитала. Возить кэш чемоданами удобно лишь в фильмах про сицилийскую мафию. Сегодня так не работают даже повстанцы в Колумбии . Инвестору нужен удобный и быстрый платежный сервис, а также защита для инвестиций. В условиях, когда движение каждого доллара отслеживается под микроскопом мировых регуляторов и контролеров, обеспечить все эти требования практически невозможно. А смысл законодательного акта «О противодействии врагам Америки» прост и понятен: друг нашего врага нам враг.

Так что сейчас запросто можно угодить в санкционный список Госдепа по той лишь причине, что не у того купил товар или не тому поставил оборудование.

В связи с этим основные мировые валюты для инвестирования в Крым отпадают. Евро, доллар, фунт, швейцарский франк отныне проходят через целую систему фильтров по всему миру. Надежды россиян на юань отцвели, даже не распустившись. Еще в 2015 — 2016 гг. крымчан обнадеживали тем, что Китай разместит на крымских курортах свои дома для престарелых. Несмотря на всю бредовость данной идеи, многие верили. Китай вообще стал в представлении россиян мифологической щукой, которая и от санкций поможет уйти, и свои банки предоставит для опальных олигархов, и фондовые площадки для гонимых компаний откроет. Но русскому колобку на Шанхайской бирже не особо-то и рады. Не стоит забывать, что Китай весьма болезненно реагирует на любое международное признание Тайваня, имеет несколько бомб замедленного действия в виде Тибета и уйгуров и поэтому не станет размениваться на крымские виды.

В этой связи единственным вариантом для привлечения инвестиций остаются криптовалюты, тем более что, как показывает аналитический отчет МВФ , посвященный этому рынку, наибольшая угроза для мировой финансовой системы заключена не в ценовом пузыре и не в пресловутой «необеспеченности» выпуска криптовалют, а именно в их неподконтрольности мировым регуляторам.

Именно поэтому на криптовалюту переходят всевозможные полулегальные формирования и хакеры, которые за восстановление информации берут именно в биткоинах и прочих видах криптовалют.

Почему их так трудно контролировать? Эта проблема проистекает из особенностей технологии выпуска. У криптовалют нет единого эмиссионного центра, майнинг происходит в огромной системе серверов, объединенных в единую сеть, но без контролирующего центра. Отследить собственника валюты, то есть флешку, на которую записан кодированный ключ, практически невозможно.

Тегеране. Именно поэтому криптовалюты могут стать универсальным инструментом для стран, которые не дружат с дядей Сэмом и плохо себя ведут. Каждая из них способна построить свою «крипту» и спокойно в ней почивать, не боясь, что активы будут заблокированы, как это произошло с Ираном после известной революции и захвата посольства США

А вкладываться в Крым желающие есть, ведь высокие риски порождают и сверхвысокую доходность. Это, конечно, не всемирно известные инвестиционные банки, но и специфических любителей риска вполне хватает. Именно для них в Крыму планируют создать криптовалютный инвестиционной фонд. Об этом недавно заявил представитель Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов в рамках Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ), который прошел 19-21 апреля.

С точки зрения технологии такой фонд мог бы функционировать в формате модели ICO, Initial coin offering (первичное предложение монет). Как известно, ICO — это способ привлечения инвестиций, когда инвесторам взамен их денег передаются условные единицы нового вида криптовалют, созданных специально под проект. Передача криптовалют может осуществляться в виде токенов. Это что-то наподобие криптокраудфандинга или «народного» финансирования, основанного на добровольных взносах. По такой схеме, например, привлек рыночные инвестиции Магнитогорский циркониевый завод. В дальнейшем выпущенные токены будут выкупаться по цене, которая зависит от доходности проекта.

Отследить его участников будет крайне сложно, ведь инвестирование происходит на условиях полной анонимности.

О том, что этот механизм может быть применен в РФ и Иране, мы уже писали в прошлом году. Об этом же упомянула в своей статье Financial Times , которая отметила, что Россия сможет обойти западные санкции с помощью выпуска так называемого битрубля.

Озадачившись построением в РФ цифровой экономики, Институт развития интернета (ИРИ) и Российская ассоциация криптовалюты и блокчейна (РАКИБ) инициировали предоставление российским майнерам льготных тарифов на электроэнергию. Предлагалось использовать опыт тарифных льгот, апробированных на других отраслях, при создании в России особых экономических зон и территорий опережающего развития.

Разворот генерального курса произошел благодаря встрече Владимира Путина и Виталия Бутерина. Последний является одним из творцов мировой цифровой революции. В 19 лет он вместе с друзьями создал одну из самых динамичных мировых криптовалют Ethereum. Кстати, проект был запущен методом краудфандинга, благодаря чему удалось быстро собрать необходимые $20 млн для старта. На сегодняшний день капитализация проекта может исчисляться уже миллиардами.

С той поры развитие технологии блокчейн и системы криптовалют является приоритетной задачей для будущей цифровой войны России с Западом, наряду с хакерами, ботами и технологиями вмешательства в выборы. Криптовалюты и блокчейн должны дать ответ, как России обезопасить свои активы и ресурсы своих олигархов, если санкционная политика запада пойдет по наиболее негативному сценарию: отключение SWIFT, замораживание международных активов и т. д. В этом случае криптовалюты могут выступить в качестве запасного аэродрома.

Ну а пока можно потренироваться на котиках, то есть на Крыме.

О том, что криптовалюты можно использовать как антисанкционный экран, стали говорить уже в прошлом году. Первыми об этом заявили в Иране, стране, фенотип которой сформировался в условиях закрытой, самодостаточной экономики, ориентированной на внутренний рынок и ограниченный экспорт сырья, развивающейся много лет в условиях западных санкций, которые, не успев отменить, вводят снова. Эксперт криптовалют Ганеш Юнг, генеральный директор Draglet, разрабатывающей платформы для криптовалютных бирж, заявил о появлении в ближайшем будущем евразийского золотого треугольника, состоящего из Ирана, РФ и Китая. Его функционирование буде опираться на несколько базовых принципов: постепенное вытеснение доллара из взаимных расчетов, применение золотого стандарта, который будет реинкарнирован в качестве некоего маяка для населения (вместо того же доллара) и функционирования рынка криптовалют.

В начале этого года Центральный банк Ирана заявил о плановом отказе от использования доллара в своих расчетах. В прежние годы в долларах происходили транзакции за иранскую нефть на сумму 41 миллиард долларов в год. По оценкам местных аналитиков, подобное радикальное решение может активизировать развитие в стране нового рынка криптовалют: в 2015 г. с этой целью уже была создана Bitcoin-биржа BTXCapital. Потенциальная емкость рынка Ирана — 50 миллионов интернет-пользователей.

Колоссальные возможности для развития рынка криптовалют есть и на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей. Здесь для этого имеются все необходимые ингредиенты: остатки технический кадров, мощная серверная база бывших госучреждений и предприятий (Укрпочта, Укрзалізниця, Ощадбанк, региональное управление НБУ), дешевая электроэнергия и главное — потребность в «сером» движении капитала, особенно при расчетах за незаконные поставки продукции (прежде всего уголь). Кстати, в ДНР даже провели конференцию по блокчейну, на которой представили доклад «Блокчейн как инструмент развития ДНР».

Сам текст документа — это частичный перевод на русский программы НБУ, разработанной несколько лет назад под названием «Биткоин — инструмент финтехразвития Украины ».

Правда, инновационная идея криптовалют причудливым образом сочетается в ДНР со всякой экзотикой. Угольные шахты предлагается превратить в майнинговые комплексы, выделяемое «серваками» тепло — направлять на выращивание огурцов и помидоров в теплицах. Затопленные шахты тоже не беда: можно выращивать грибы, разводить раков и омаров. И все это в сочетании с блокчейном, криптовалютами и ICO…

Не отстают от ДНР и другие «квази»: Абхазия планирует привлечь миллиард долларов на развитие инфраструктуры с помощью выпуска токенов ARC — Abkhazian Republic Coin.

Исходя из известного принципа постоянного противодействия «замок-взломщик», любое усиление на фланге серого трансграничного движения капитала должно вызвать ответный ход мировых регуляторов. Ну а пока этого не случится, омары на криптофермах — не такой уж далекий футуристический пейзаж.