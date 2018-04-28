Эти люди будут зарабатывать вам деньги

Паевые инвестиционные фонды остаются одним из самых доступных и простых способов для того, чтобы заработать на фондовом рынке. Активы открытых ПИФов достигли 270 млрд рублей, и граждане продолжают нести средства. Как не ошибиться в выборе управляющего? Банки.ру приготовил инструкцию для будущих пайщиков.

«Слабая компания долго на рынке не живет»

Правило первое: прежде чем доверить свои деньги, попытайтесь оценить надежность компании. Как минимум проверьте наличие у нее лицензии. У крупных игроков две лицензии: одна дает право совершать операции с ценными бумагами, а другая — право на управление ПИФами, пенсионными средствами. Проверить наличие лицензии можно на сайте ЦБ в разделе «Финансовые рынки». Дополнительную информацию об управляющей компании может рассказать рейтинг. Например, если вы прочитали на сайте управляющей компании, что ей присвоен рейтинг от агентства «Эксперт РА», это может стать поводом посмотреть дополнительную информацию о бизнесе на сайте агентства. Любое агентство, выставляя рейтинг компании, проводит оценку ее надежности, устойчивости бизнеса.

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Советы экспертов

Никита Рахманинов, инвестиционный директор УК «Система Капитал»:

«Важно оценить, насколько управляющая компания надежна. Для этого запросите информацию, кто является ее владельцем или акционером, сколько денежных средств находится под ее управлением».

Валентин Журба, управляющий активами УК «Ингосстрах-Инвестиции»:

«Управляющая компания с высоким рейтингом и надежной репутацией на продолжительных промежутках времени чаще всего показывает более стабильные результаты по сравнению с конкурентами. В финансовой сфере очень многое зависит от традиций и отлаженности процесса. При этом чем больше активов под управлением, тем меньше на УК влияют вход и выход крупного инвестора, а также сиюминутные перепады настроения группы инвесторов».

«Очевидно, что чем дольше компания работает на рынке, тем лучше у нее экспертиза. Слабая компания долго на рынке не живет. И наоборот, если компания долго присутствует на рынке, но активы ее фондов небольшие, это значит, что пайщики ее не выбирают по вполне объективным показателям».

В каких ПИФах больше всего денег частных инвесторов:

Источник: Investfunds.ru «Чем выше срок, тем больше акций»

Правило второе: решите для себя, для чего вы намерены вложить деньги в ПИФ. Чтобы сохранить накопления или чтобы заработать высокую доходность? От этого зависит как выбор конкретных ПИФов, так и срок, на который стоит разместить средства. Эксперты советуют начинающим инвесторам, не готовым к резким колебаниям рынка и «просадкам» портфеля, вложить большую часть капитала в консервативные стратегии (например, облигации). Какую-то часть можно вложить в более рискованные ПИФы. Например, фонды, инвестирующие в Интернет и IT-компании. В прошлом году они показали доходность выше 30%. В идеале составить диверсифицированный портфель из нескольких фондов должен помочь консультант в управляющей компании.

Советы экспертов

Василий Илларионов, управляющий директор УК «Сбербанк Управление активами»:

«Необходимо определиться со сроком инвестирования: если это менее одного года, то только облигации и инструменты денежного рынка. Если более — то акции и облигации в зависимости от горизонта инвестирования и риск-профиля. Чем выше срок и толерантность к риску, тем больше акций. Диверсифицируйте портфель не только по классам активов, но и по валютной составляющей, включайте в портфель фонды акций и облигаций компаний с развитых рынков. Диверсификация — это единственный «бесплатный сыр» на финансовом рынке, за все остальное надо платить».

Валентин Журба:

«Вкладывать в ПИФы имеет смысл на длительный срок — от года. Поэтому средства, вложенные в фонд или отданные под управление, не должны быть последними. В зависимости от ситуации в экономике стоит выбирать и фонды. Например, при активно растущих ключевых ставках в экономике вложения в ПИФы облигаций, трастов недвижимости или телекомов почти наверняка приведут к негативным итогам, хотя в другие периоды облигации могут стать основой долгосрочного инвестиционного портфеля. Не стоит пренебрегать ПИФами товарных рынков, которые могут стать защитой от инфляционных процессов в мире».

Никита Рахманинов:

«Сейчас я бы рекомендовал придерживаться сбалансированных стратегий: 70% портфеля размещено в консервативных инструментах (облигации), а 30% — в более рисковых инвестиционных продуктах (валютные акции)».

«Управляющие компании не имеют права гарантировать доходность»

Правило третье: оцените доходность и то, насколько стабильные результаты показывает управляющий. Для этого существуют всевозможные рэнкинги, учитывающие доходность ПИФов за определенные периоды. Например, на портале Национальной лиги управляющих можно посмотреть статистику по рынку, оценить, в какие фонды больше всего денег приносят инвесторы. Конечно, сравнивать можно только показатели сопоставимых по стратегии фондов (фонды облигаций с другими облигационными ПИФами, инвестирующие в металлургию фонды с их конкурентами и т. д.). Кроме того, стоит обращать внимание на то, как ПИФ вел себя в кризисный период: если сильного падения стоимости пая не было или оно было меньше, чем упал рынок, то, скорее всего, управляющий старается не рисковать, а показывать более стабильный результат. И, напротив, сильная «просадка» может свидетельствовать об агрессивном управлении или о наличии в портфеле не очень качественных бумаг. Оценивать доходность ПИФов лучше на горизонте трех лет.

Советы экспертов

«Доходность фондов, безусловно, важнейший индикатор профессионализма управляющих. Нужно сравнивать результаты с соответствующим бенчмарком, например, с соответствующим индексом, а также с результатами конкурентов».

Константин Кирпичев:

«Доходность — один из основных показателей, но стоит отметить, что результат год на год не приходится. Управляющие меняются, но важно отсутствие провалов, которые характеризуют стабильность и качество управления и процессов».

Василий Илларионов:

«По закону управляющие компании не имеют права гарантировать доходность. Если вам продают инвестиционный продукт, сопровождая фразой, что это тот же депозит, только доход выше, — от вас что-то скрывают. Поэтому задайте вопрос, какой уровень риска снижения стоимости пая в том фонде, который вы приобретаете: высокий, средний или низкий. Помните, что не бывает фондов акций с низким уровнем риска».

«Любая комиссия должна быть оправданна»

Правило четвертое: оцените размер комиссий фонда. Доходность фондов УК раскрывают на сайте, но она не учитывает всех расходов клиента. А они могут играть заметную роль и существенно снизить итоговый доход, который получает на руки пайщик ПИФа. Во-первых, компании берут плату за управление. Ее размер зависит от объема средств, вложенных клиентом (процент от активов), а также от стратегии фонда. Сведения о комиссионном вознаграждении УК раскрывают в правилах доверительного управления ПИФом. Как правило, комиссия за управление фондом облигаций более низкая и может составлять 1—1,5%, в фондах акций она может доходить до 3% и выше. Кроме того, за счет средств фонда управляющий выплачивает вознаграждение депозитарию, регистратору и аудитору: в среднем 0,3—0,5%. Кроме того, у УК существуют комиссии, которые берутся при покупке паев (скидка) и при продаже (надбавка). Их размер также прописывается в правилах фонда и зависит от суммы и срока инвестирования. Как правило, если инвестор держит средства в ПИФе более трех лет, то ему не приходится платить надбавку. К тому же по прошествии этого срока он может претендовать на налоговый вычет.

Никита Рахманинов:

«При выборе инвестиционного инструмента стоит уточнить размер комиссии за управление фондом, а также наличие скидки и надбавки. Они в конечном итоге повлияют на общую процентную доходность инвестиций. Для любого инвестора важна прежде всего доходность, которую он может получить, поэтому комиссионные расходы и доходность фондов являются ключевыми критериями при выборе УК».

Василий Илларионов:

«Обязательно уточните, какие взимаются комиссии, от чего они зависят и с какой периодичностью взимаются. Стоит настороженно относиться к тем видам инвестиций, где вы не видите, сколько на вас зарабатывают. Тарифы должны быть прозрачны (для управляющих компаний это требование ЦБ). Надо помнить, что каждый рубль, который заработан продавцом финансовой услуги с ваших средств, — это недополученный вами доход и любая комиссия должна быть оправданна».

Дарья Желаннова, аналитик УК «Альфа-Капитал»:

«Комиссия за управление должна быть примерно средней по рынку. Излишне низкая может говорить о слабой мотивации управляющих, излишне высокая будет приводить к существенному снижению доходности для клиента».

«Фонды облигаций остаются самым надежным инструментом»

Правило пятое: оцените, честно ли играет управляющий. Иначе говоря, насколько подробно и регулярно УК раскрывает структуру портфеля фонда. А знаете ли вы, в какие конкретно компании фонд инвестирует деньги? Это важно, поскольку позволяет понять качество инвестиционного портфеля ПИФа и отчасти прогнозировать его поведение в моменты значительных колебаний фондового рынка. Тем более это важно, если речь идет об отраслевых фондах или ПИФах облигаций, которые предлагаются как самый надежный и устойчивый к стрессам на рынке инструмент.

Константин Кирпичев:

«Очень важно, чтобы в портфеле облигаций не было компаний третьего эшелона. Такие фонды могут быть очень опасны в текущей экономической и геополитической ситуации. Совет: запросите у менеджера структуру портфеля фонда облигаций. Если какие-то эмитенты вам совершенно неизвестны (даже не на слуху), попросите прокомментировать их, чем эти компании занимаются, показать рейтинг надежности такого эмитента, его долю в портфеле фонда, срок до погашения».

Куда вложить

Как и в прошлом году, наиболее активным спросом у частных инвесторов пользуются фонды облигаций. В них, по данным Investfunds, только с начала года поступило 35 млрд рублей, фонды акций получили только 1,7 млрд, а из индексных и фондов фондов вообще наблюдался отток. По словам Константина Кирпичева, фонды облигаций остаются самым надежным и предсказуемым инструментом. Он рекомендует размещать в консервативные стратегии до 70% портфеля. Кроме того, управляющий советует обратить внимание на биржевые индексные фонды акций (их плюс — сравнительно низкая комиссия) и ПИФы, вкладывающие в золото.

«Ослабление рубля сыграло на руку паевым фондам, инвестирующим в долларовые облигации. Даже несмотря на некоторое снижение в первом квартале в таких фондах, которое было обусловлено падением рыночных ставок по долларовым облигациям на мировых рынках, в рублевом выражении их паи выросли», — говорит Василий Илларионов из УК «Сбербанк Управление активами». Так что, по его словам, фонды долларовых облигаций могут стать той самой «тихой гаванью», где можно переждать бурю.

Никита Рахманинов из УК «Система Капитал», напротив, советует избегать таких инвестиций. «Сейчас отмечается высокая волатильность фондов еврооблигаций, что связано с введенными санкциями и ожиданием их расширения», — поясняет он. Зато российские облигации, по мнению финансиста, наоборот, выглядят весьма привлекательными, а ожидаемый процентный доход существенно превышает рыночные депозитные ставки. А в качестве «защитного актива» эксперт рекомендует для вложения денег валютные фонды американских акций.