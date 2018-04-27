Золото дорожает, инвесторы оценивают статистику по ВВП США и ожидают важных событий

МОСКВА , 27 апр /ПРАЙМ/. Золото дорожает в пятницу вечером, инвесторы оценивают статистику по ВВП США , а также ожидают важных событий на следующей неделе, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 22.37 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 7,1 доллара, или на 0,54% — до 1324,9 доллара за тройскую унцию. Стоимость майского фьючерса на серебро снижалась на 0,1% — до 16,5 доллара за унцию.

Министерство торговли США ранее в пятницу сообщило, что реальный рост ВВП страны в первом квартале 2018 года, согласно первой оценке, составил 2,3% в годовом выражении. Статистика оказалась лучше ожиданий экспертов, которые прогнозировали рост на 2%. При этом реальные темпы роста потребительских расходов в США в первом квартале замедлились до 1,1% с 4% в четвертом квартале 2017 года, аналитики прогнозировали замедление до 1,2%.

В то же время трейдеры ожидают важных событий на следующей неделе. В частности, в Пекине пройдут переговоры между США и Китаем по торговой политике, а Федеральная резервная система (ФРС) США объявит решение по поводу повышения процентной ставки.

Золото чувствительно к повышению ставки ФРС, которое приводит к удорожанию доллара. Это, в свою очередь, снижает стоимость торгуемого в американской валюте золота, уменьшая спрос на него со стороны инвесторов, владеющих другой валютой. Кроме того, золото находится в тесной зависимости от геополитических событий.