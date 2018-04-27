Товарооборот Нижегородской области с Беларусью вырос более чем на 50% в 2018 году

Как сообщили агентству новостей Newsroom24 в пресс-службе регионального правительства, об этом врио губернатора Глеб Никитин заявил по итогам заседания Совета делового сотрудничества региона и Республики Беларусь

«Мы достигли в 2017 году оборота 1 млрд долларов, достигли уже показателей роста по отношению к 2016 году — 35,6%. И первые месяцы 2018 года нас тоже вдохновляют, демонстрируется рост значительный по отношению к предыдущему году — 58,6%», — отметил глава региона.

По словам директора департамента внешних связей правительства Нижегородской области Ольга Гусева, товарооборот Нижегородской области с Республикой Беларусь за январь-февраль 2018 года составил 125 млн долл. США

При этом в январе — феврале Нижегородская область увеличила экспорт в Республику Беларусь на 83%. Основной рост экспорта произошел за счет увеличения поставок изделий из черных металлов более чем в 7 раз и высокоточного оптического оборудования — почти в 14 раз. Кроме того, объем поставок высокотехнологичного электрооборудования вырос на 83%.

Ранее сообщалось, что в онкоцентрах Беларуси будут использовать нижегородские биочипы.