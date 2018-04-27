Биткоин продолжает дорожать, торгуется на уровне $9,3 тыс.

Криптовалюта биткоин (bitcoin) в пятницу вечером дорожает, достигая отметки в 9,3 тысячи долларов за единицу, однако эксперты не исключают скорого снижения цены, свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 20.49 мск биткоин дорожал на 4,1%, до 9,22 тысячи долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта увеличивалась в цене на 4,85%, до 9,29 тысячи долларов, на Binance — на 4,45%, до 9,3 тысячи.

Альтернативные криптовалюты также дорожают — Ethereum — на 6,24%, до 671,9 доллара, Ripple — на 4,81%, до 0,847 доллара, Bitcoin Cash — на 3,79%, до 1,38 тысячи долларов. Капитализация рынка криптовалют, по данным CoinMarketCap, составляет на данный момент 416,81 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится около 38% всего рынка криптовалют.

"Сегодня курс биткоина находится в восходящем тренде, но очень вероятно, что скоро на рынке появится дополнительный объем биткоина. Недавно 16 тысяч биткоинов были выведены с кошельков, привязанных к бирже-банкроту MtGox, находящихся под контролем японского адвоката Нобуаки Кобаяши. По заявлениям адвоката, он с конца 2017 и по март 2018 года продал криптовалюты на общую сумму почти 407 миллионов долларов для возмещения убытков клиентам биржи, что могло повлиять на серьёзное снижение курса", — прокомментировал РИА Новости директор Центра экономических исследований Университета "Синергия" Андрей Коптелов.

Теперь, по словам эксперта, если 16 тысяч биткоинов, что составляет более 140 миллионов долларов, будут выставлены на продажу, то мы можем увидеть очередное снижение стоимости криптовалюты.