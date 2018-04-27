Калининградский янтарный комбинат на аукционе продал янтарь-сырец на 104 млн рублей

КАЛИНИНГРАД , 27 апреля. / ТАСС /. Калининградский янтарный комбинат (входит в Ростех ) на состоявшемся в пятницу открытом аукционе для переработчиков янтарной отрасли продал более 9 т минерала на общую сумму почти 104 млн рублей, это более 60% от всего объема, выставленного на торги, сообщила ТАСС пресс-секретарь единственного в стране предприятия по промышленной добыче янтаря Анна Манахова.

"На очередном, втором в этом году, открытом аукционе на право заключения договоров купли-продажи янтаря было выставлено 14 825 кг поделочного камня различной массы на общую сумму 164,9 млн рублей. Реализовано 9 195 кг самоцвета на 103,8 млн рублей, что составляет 62% всего объема представленного на эти торги янтаря", — рассказала она.

По информации представительницы комбината, из 119 лотов — рекордного числа их за все предыдущие аукционы — востребованными оказались 88 лотов. Участниками сегодняшних торгов стал 21 предприниматель и фирмы, допущенные к ним аукционной комиссией, девятерым отказали в допуске из-за проблем с документами, еще один отозвал заявку сам.

Самыми востребованными оказались лоты, сформированные из весового янтаря фракций 5 — 100 граммов, размером 8-16 мм, они были реализованы все, заметила Манахова. «В целом состоявшийся аукцион можно назвать хорошим, удачным, как с точки зрения комбината, так, надеемся, и его участников», — сказала собеседница.

Калининградский янтарный комбинат является крупнейшим в мире предприятием по промышленной добыче янтаря. Добыча ведется на побережье Балтийского моря вблизи поселка Янтарный (ранее Пальмникен), где, по оценкам специалистов, сосредоточено около 90% мировых запасов минерала, возраст которого составляет около 50 млн лет. В последние годы комбинат добывал в среднем 250-300 т «солнечного» камня, в 2017 году установил рекорд, впервые более чем за 40 лет добыв 453 т янтаря, к 2020 году планируется довести этот показатель до 500 т.