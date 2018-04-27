Как стать частным инвестором. Рекомендации от воронежских экспертов

В марте 2018 объём торгов в этом сегменте на биржах превысил 2 триллиона рублей. В поисках новых доходов всё больше россиян становятся частными инвесторами. То есть, активнее вкладывают деньги в облигации или акции. Инвесторы рискуют — ведь вложения в ценные бумаги не попадают в систему страхования вкладов. Тем не менее, популярности это не снижает. В марте 2018 объём торгов в этом сегменте на биржах превысил 2 триллиона рублей. А это на 60% больше, чем год назад. Накопить на машину, отпуск или новую дачу — есть разные способы добраться до финансовой цели. Можно копить на вкладе в банке, процент небольшой, но деньги застрахованы. А можно стать инвестором. Правда, как это сделать, нужно еще научиться.

Наталья Смирнова. Альтернативы банковских вкладов — акции и облигации. Всё это — финансовые инструменты, которыми, умеючи, можно неплохо «починить» свою экономику. Акция — это ваша доля в бизнесе. С её помощью заработать можно на успешных покупках и продажах, получать дивиденды. Облигация — это ценная бумага, по сути, долг перед вами условной компании или даже целой страны. — Чтобы купить облигацию, нужно несколько шагов: первое — открыть брокерский счет, второе — туда положить деньги, либо наличными через кассу, либо банковским переводом. И дальше купить нужные вам облигации. Если вы затрудняетесь, то спросите сотрудника брокера, какие вам лучше подойдут, исходя из вашего срока и надежности. Выбирайте только надежные компании. То есть, чтобы они дожили вместе с вами до погашения облигации, — пояснила член экспертного совета по финансовой грамотности при банке России

Инвестиции — это всегда риск. Сбережения могут увеличиться, а могут и сокращаться. Пару лет назад Кристина Бугакова рассталась с хорошей суммой. Но теперь снова «в плюсе». — По своему опыту могу сказать, что начинать нужно тогда, когда есть понимание тех инструментов, в которые вы собрались инвестировать. И, пожалуй, самый главный совет — начинать с той суммы, которую не страшно потерять, — отметила жительница Воронежа Кристина Бугакова. Первым делом для начинающего инвестора должна стать учеба. Тут поможет интернет и сайты бирж или крупных брокерских компаний. Открыть брокерский счет можно: онлайн из дома или в офисе брокерской компании. Это профессиональные посредники. Обязательно — и в этом надо удостовериться — с лицензией Банка России . Самым терпеливым — тем, кто собирается вкладываться в акции и облигации больше трех лет, есть смысл открывать не брокерский счёт, а индивидуальный инвестиционный. Тогда ежегодно можно рассчитывать еще и на налоговый вычет. А вот раскручивающийся рынок «форекс» для новичков эксперты не рекомендуют — уж больно велики риски всё потерять.

Существуют простейшие правила для начинающего инвестора: Во-первых, свои финансовые цели всегда важно четко представлять. Те же машина, отпуск или дача вполне могут быть этими целями. Во-вторых, если нет вклада в банке, об инвестициях думать рано. На вкладе в банке должно быть пять-шесть ежемесячных расходов семьи. В-третьих, нужно застраховать базовые риски, то есть имущество, ответственность, жизнь — опять же для того, чтобы в особых случаях изымать деньги не из инвестиций. В-четвёртых, сначала разберитесь, как работает рынок.