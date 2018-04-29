В Кромском районе незаконно планировали повысить цены на хлеб

Орловской области прокуратура Кромского района во время проверки соблюдения законодательства в сфере ценообразования на внутреннем продовольственном рынке пресекла факт повышения цен на социально-значимый товар.

В ходе надзорных мероприятий было установлено, что ПО «Хлебозавод», который является основным поставщиком хлебобулочных изделий в районе, планировал повысить цены на хлебобулочные изделия, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Для недопущения экономически необоснованного повышения цен, прокуратура объявила руководителю ПО «Хлебозавод» предостережение о недопустимости нарушения закона. Прокуратура Орловской области держит вопросы соблюдения законодательства на контроле.