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В Кромском районе незаконно планировали повысить цены на хлеб
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В Кромском районе незаконно планировали повысить цены на хлеб 

РИА 57 49 минут назад
Фото: РИА 57
В Орловской области прокуратура Кромского района во время проверки соблюдения законодательства в сфере ценообразования на внутреннем продовольственном рынке пресекла факт повышения цен на социально-значимый товар.
В ходе надзорных мероприятий было установлено, что ПО «Хлебозавод», который является основным поставщиком хлебобулочных изделий в районе, планировал повысить цены на хлебобулочные изделия, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Для недопущения экономически необоснованного повышения цен, прокуратура объявила руководителю ПО «Хлебозавод» предостережение о недопустимости нарушения закона. Прокуратура Орловской области держит вопросы соблюдения законодательства на контроле.
Сообщение В Кромском районе незаконно планировали повысить цены на хлеб появились сначала на РИА 57.
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