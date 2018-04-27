Курс евро опустился ниже 75 рублей

В ходе торгов пятницы курс евро опускался ниже 75 рублей, свидетельствуют данные Московской биржи . Минимальное значение европейской валюты было зафиксировано на уровне 74,71 рубля за евро.

По данным на 19:05 мск евро торговался на отметке 75,03 рубля. С момента открытия торгов евро подешевел на 89 копеек.

Курс доллара в ходе торгов опустился ниже 62 рублей. По данным на 19:05 мск доллар торговался на отметке 61,98 рубля. В течение дня американская валюта подешевела на 70 копеек.