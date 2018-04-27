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Курс евро опустился ниже 75 рублей
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Курс евро опустился ниже 75 рублей 

Российская Газета 1 час назад
Фото: РИА Новости
В ходе торгов пятницы курс евро опускался ниже 75 рублей, свидетельствуют данные Московской биржи. Минимальное значение европейской валюты было зафиксировано на уровне 74,71 рубля за евро.
По данным на 19:05 мск евро торговался на отметке 75,03 рубля. С момента открытия торгов евро подешевел на 89 копеек.
Курс доллара в ходе торгов опустился ниже 62 рублей. По данным на 19:05 мск доллар торговался на отметке 61,98 рубля. В течение дня американская валюта подешевела на 70 копеек.
В пятницу совет директоров Банка России принял решение оставить ключевую ставку на уровне 7,25 процента годовых. После этого решения рубль незначительно замедлил рост к евро и доллару.
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