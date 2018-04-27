Рынок акций Германии закрылся ростом, DAX 30 прибавил 0,64%

Investing.com — Фондовый рынок Германии завершил торги пятницы ростом за счет укрепления секторов программного обеспечения, продовольствия и напитков и химической промышленности.

На момент закрытия на Франкфуртской фондовой бирже DAX 30 вырос на 0,64%, индекс MDAX поднялся на 0,28%, индекс TecDAX подорожал на 0,36%.

В лидерах роста среди компонентов индекса DAX 30 по итогам сегодняшних торгов были акции Covestro AG (DE:1COV), которые подорожали на 1,460 п. (1,96%), закрывшись на отметке в 75,960. Котировки SAP SE (DE:SAPG) выросли на 1,690 п. (1,87%), завершив торги на уровне 92,020. Бумаги BASF SE (DE:BASFN) выросли в цене на 1,470 п. (1,74%), закрывшись на отметке 86,070.

Лидерами падения стали акции RWE AG (DE:RWEG), цена которых упала на 1,555 п. (7,28%), завершив сессию на отметке 19,805. Акции Deutsche Bank AG (DE:DBKGn) поднялись на 0,398 п. (3,36%), закрывшись на уровне 11,436, а Fresenius SE Vz (DE:FREG) снизились в цене на 0,720 п. (1,14%) и завершили торги на отметке 62,380.

В лидерах роста среди компонентов индекса MDAX по итогам сегодняшних торгов были акции Deutsche Euroshop AG (DE:DEQGn), которые подорожали на 3,60% до отметки 29,960, Fielmann AG (DE:FIEG), которые набрали 3,21%, закрывшись на уровне 69,050, а также акции TAG Immobilien AG (DE:TEGG), которые повысились на 2,76%, завершив сессию на отметке 17,470.

Лидерами падения стали акции Kion Group AG (DE:KGX), которые снизились в цене на 5,13%, закрывшись на отметке 69,54. Акции компании Osram Licht AG (DE:OSRn) потеряли 2,43% и завершили сессию на уровне 47,47. Котировки Aurubis AG (DE:NAFG) снизились в цене на 2,38% до отметки 73,760.

В лидерах роста среди компонентов индекса TecDAX по итогам сегодняшних торгов были акции Nemetschek AG (DE:NEKG), которые подорожали на 3,96% до отметки 101,100, CompuGroup Medical AG (DE:COPMa), которые набрали 2,91%, закрывшись на уровне 43,120, а также акции SLM Solutions Group AG (DE:AM3D), которые повысились на 2,54%, завершив сессию на отметке 32,25.

Лидерами падения стали акции Aixtron SE (DE:AIXGn), которые снизились в цене на 6,51%, закрывшись на отметке 12,950. Акции компании RIB Software AG (DE:RIB) потеряли 2,65% и завершили сессию на уровне 20,600. Котировки Draegerwerk AG&Co (DE:DRWG_p) снизились в цене на 2,36% до отметки 64,100.

На Франкфуртской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (386) превысило количество закрывшихся в минусе (290), а котировки 92 акций практически не изменились.

Котировки акций Osram Licht AG (DE:OSRn) упали до 52-недельного минимума, снизившись на 2,43%, 1,18 п., и завершили торги на отметке 47,47. Котировки акций Nemetschek AG (DE:NEKG) выросли до исторического максимума, повысившись на 3,96%, 3,850 п., и завершили торги на отметке 101,100. Котировки акций Draegerwerk AG&Co (DE:DRWG_p) упали до 52-недельного минимума, снизившись на 2,36%, 1,550 п., и завершили торги на отметке 64,100.

Индекс волатильности DAX New Volatility, который формируется на основе показателей торговли опционами на DAX 30, упал на 1,99% до отметки 15.33.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в июне прибавил 0,37%, или 4,90, достигнув отметки $1.322,80 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в июне снизились на 0,32%, или 0,22, до $67,97 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июне подешевели на 0,24%, или 0,18, до отметки $74,56 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD выросла на 0,02% до 1,2107, а котировки EUR/GBP повысились на 0,99%, достигнув отметки 0,8782.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,07% до 91,45.