Угрозы Трампа парализовали экономику Ирана 

Москва, 27 апреля — «Вести. Экономика» Обесценивание иранской валюты на фоне усиления противостояния Тегерана и Вашингтона вызвало цепь событий, которые парализовали денежный рынок и работу компаний в Иране. Местные предприятия жалуются, что не получают новых заказов и ничего не могут продать, в то время как покупатели недовольны резким скачком цен на все товары. То, что плохо для предпринимателей и простых людей, плохо и для президента Хасана Роухани. Ему нужна народная поддержка, чтобы выиграть внутреннюю борьбу со сторонниками жесткой линии и закрепить более умеренное видение будущего страны. Но через год после начала его второго срока Иран, похоже, скатывается назад. Власти винят региональных врагов в давлении на риал. Однако в реальности основной причиной нестабильности является эскалация напряженности с администрацией Дональда Трампа. США должны решить до 12 мая, оставаться ли в подписанной в 2015 г. ядерной сделке, которая лежит в основе многих экономических надежд Ирана, или, возможно, развалить ее, выйдя из нее. Несколько недель назад иранские власти приказали банкам повысить процентные ставки по депозитам в местной валюте, пытаясь, таким образом, остановить спрос на доллары, затем изменили метод формирования обменного курса и начали борьбу с торговцами ∎черного рынка∎. 14 апреля государственные СМИ сообщили, что Центральный банк ∎временно∎ прекратил предоставлять финансовым организациям иностранную валюту, а также запретил обменным пунктам осуществлять денежные переводы за границу через популярную на Ближнем Востоке систему денежных переводов ∎Хавала∎. Масуд Карбасян, министр экономики и финансов в правительстве Роухани, охарактеризовал данные шаги как ∎превентивные меры∎ по сдерживанию волатильности перед решением США. Все это, по его мнению, принесло определенную стабильность. Однако отсутствие доступа к долларам и трудности с переводом наличных средств за границу сильно ударили по компаниям, которые нуждаются в импортном сырье или товарах.
В бельгийской столице под эгидой ЕС и ООН проходит Конференция доноров помощи Сирии. Одной из тем запланированных на сегодня дискуссий станет роль Ирана в сирийском кризисе, а также прозвучавшие накануне заявления США и Франции по ядерному соглашению.
∎Наши основные поставщики закрылись, — говорит владелец тегеранского магазина строительных материалов. — Причина — высокая цена валюты. Мы все ждем, что скажет Трамп∎. Но Иран, похоже, готовится к худшему. Официальные лица публично обсуждают возможные ответные меры на отказ американцев от ядерной сделки, включая возобновление законсервированного обогащения урана или выход из Договора о нераспространении ядерного оружия. Они также начали во многом символические шаги по снижению важности доллара в зависимой от нефти иранской экономике, объявив о переходе на евро во всех официальных расчетах. ∎Иран хочет отказаться от доллара, чтобы продемонстрировать миру свою независимость и способность адаптироваться∎, — заявил Bloomberg специалист по Ирану, профессор экономики в Университете Сент-Эдвардс Али Дадпей. Однако, по его мнению, основной причиной этого шага растущее влияние доллара на курс риала. ∎У иранского бизнеса большинство иностранных контрактов, если не все, в долларах. Так что переход на евро лишь увеличит их расходы∎, — добавляет Дадпей. Лидеры Франции и Германии призывают Трампа не уничтожать достигнутое большим трудом соглашение, которое остановило ядерную программу Ирана в обмен на смягчение санкций и возобновление взаимодействия с мировой экономикой. Некоторые европейские политики разделяют озабоченность Трампа по поводу иранской программы баллистических ракет, но при этом считают, что мир безопаснее с ядерной сделкой, чем без нее. Президент Франции Эммануэль Макрон намекнул в среду, что ему, по всей видимости, не удалось убедить Трампа. Тегеран выступает против любого пересмотра соглашения. Между тем, на улицах Тегерана, несмотря на полицейские рейды, все больше валютных спекулянтов. Они, как правило, стоят в людных местах и шепотом предлагают прохожим доллар за 55 000 риалов, в то время как официальный курс 42 000. Вытирая пот со лба, 46-летняя домохозяйка Марьям жалуется, что посетила все обменные пункты на двухкилометровом отрезке улицы Фердоуси, тщетно ища доллары или евро перед поездкой в Турцию. ∎Один дилер сказал, что продаст их мне, но незаконно и по более высокой цене∎, — с грустью рассказала она. Махди Фархадян, директор местного производителя ковров Modeno, сравнил ведение бизнеса в Иране с игрой со стульями ∎Лишний вон∎, когда успех зависит от дня проведенных торговых операций. В марте Modeno закупила в Индии достаточно сырья, чтобы продержаться 12 месяцев, а через неделю по денежному рынку ударил кризис. ∎Теперь все валютные операции и связанные с ними таможенные процедуры будут строго контролироваться, — рассказывает Фархадян. — Скоро сократятся поставки и уровень запасов, а рыночная стоимость товара резко возрастет. Так что и нам придется повышать цены∎.