Внимание инвесторов переключилось с Кореи на Иран 

Москва, 28 апреля — «Вести. Экономика» Встреча лидеров КНДР и Южной Кореи, безусловно, историческое событие, но Ближний Восток остается геополитической горячей точкой, которая, скорее всего, будет сильно влиять на глобальный рынок в ближайшие недели. Ожидание того, что президент Дональд Трамп в мае выйдет из иранской ядерной сделки и введет санкции против одного из крупнейших в мире экспортеров нефти, помогли поднять нефтяные фьючерсы на более чем трехлетний максимум в этом месяце. В пятницу госсекретарь США Майк Помпео, известный критик иранской сделки, усилил эти ожидания, заявив журналистам в Брюсселе, что ∎отсутствие существенных поправок, отсутствие желания преодолеть недостатки соглашения вряд ли позволят Трампу остаться в нем∎. Посетившие на этой неделе Белый дом президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель, похоже, не смогли убедить своего американского коллегу сохранить соглашение с Ираном. До 12 мая Трамп должен решить, следует ли продлевать временную отмену санкций. Американская администрация считает, что существующая сделка не препятствует Тегерану в долгосрочной перспективе получить ядерное оружие и ничего не делает для сдерживания влияния Ирана в регионе, что очень беспокоит союзников США Саудовскую Аравию и Израиль. В то время как Помпео, возможно, оставил какую-то надежду, аналитики нефтяного рынка менее оптимистичны по поводу перспектив пересмотра соглашения, отчасти из-за ожидаемого сопротивления Тегерана.
В бельгийской столице под эгидой ЕС и ООН проходит Конференция доноров помощи Сирии. Одной из тем запланированных на сегодня дискуссий станет роль Ирана в сирийском кризисе, а также прозвучавшие накануне заявления США и Франции по ядерному соглашению.
Иранцы ∎почти наверняка не будут сотрудничать∎, — написала в четверг главный стратег по сырьевым рынкам RBC Capital Markets Хелима Крофт. По ее словам иранское руководство исключает какие-либо крупные уступки и требует от Вашингтона выполнения своих обязательств по обещанному смягчению экономического давления. Тем не менее, возможно, что прогресс в урегулировании кризиса вокруг Северной Кореи может создать сценарий, в котором администрация Трампа предоставит Тегерану еще одну отсрочку, прогнозирует Крофт, но это, скорее всего, будет очень короткая отсрочка. ∎Мы не думаем, что сделка доживет до конца лета, учитывая, что все больше звучит голосов, как внутри Америки, так и за рубежом, против этого документа∎, — полагает она. Экспорт нефти Ирана восстановился после мартовского падения и сейчас составляет 2,5 млн баррелей в день, заявил в понедельник министр нефти Ирана Биджан Зангане. Если США откажутся от сделки, иранский экспорт может снизиться до 500 тыс. баррелей в день, прогнозирует директор по сырьевым фьючерсам в Mizuho Роберт Яугер. В пятницу нефть слегка опустилась, но все равно осталась на уровне близком к апрельскому максимуму. Высокая цена на углеводороды пока не вызывает серьезных экономических опасений, но водителям следует быть готовым к более дорогому бензину по мере приближения летнего сезона. Американские акции, между тем, мало реагируют на геополитические события. S&P 500 закончил неделю практически без изменений, в то время как Dow зафиксировал умеренное недельное снижение. По мнению аналитиков, инвесторы больше сосредоточились на повышении доходности облигаций и прибыли корпораций. Они не считают, что последние события на Корейском полуострове — встреча северокорейского лидер Ким Чен Ына с южнокорейским президент Мун Чжэ Ином и предстоящее подписание мирного договора — напрямую повлияют на финансовый рынок. Снижение напряженности на Корейском полуострове, безусловно, устранит один из самых больших ∎хвостовых рисков∎ для мировой экономики и финансового рынка, написали в пятницу в своем комментарии экономисты Гарет Лезер и Оливер Джонс из Capital Economics. Но этот риск ∎почти не отразился на ценах∎, отметили они, напомнив, что даже в разгар прошлогоднего кризиса вокруг ядерных испытаний Северной Кореи, глобальные акции упали лишь на 2%, а затем быстро восстановились. Кроме того, впереди долгий и неопределенный путь переговоров, в том числе запланированная встреча Кима и Трампа, который требует чтобы Пхеньян отказался от своего ядерного оружия. Возможно, переговоры о ядерном оружии КНДР могут повлиять на американо-китайские торговые разногласия, хотя связь не четкая. Ослабление напряженности на полуострове ∎может означать, что помощь Китая в сдерживании Северной Кореи больше не будет козырной картой в переговорах по отмене ввозных пошлин∎, — считают аналитики UBS. Рынок, между тем, находится в основном под влиянием экономической статистики и данных о доходах, а не политики. ∎Реальный прогресс в снижении политических рисков — включая опасения по поводу глобального торгового конфликта или крах иранской ядерной сделки — увеличит внимание инвесторов к устойчивому росту доходов∎, — заключают аналитики UBS.