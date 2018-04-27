В акции «Читающая армия правнуков Победы» в Кабардино-Балкарии примут участие около 7 тысяч детей

«В Кабардино-Балкарской Республике при поддержке министерства культуры Кабардино-Балкарии с конца апреля по 6 декабря 2018 года пройдет республиканская эстафетная акция „Читающая армия правнуков Победы“, посвященная 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов, принятая от Карачаево-Черкесской Республики и инициированная министерством культуры Ставропольского края в 2016 году», — сообщила ТАСС замдиректора республиканской детской библиотеки имени Бекмурзы Пачева, которая является координатором акции в регионе, Надежда Тохова.

По ее словам, заявки на участие в акции уже подали около 7 тысяч школьников, которые являются читателями 135 библиотек региона.

В каждой библиотеке, участвующей в акции, будут читать книги о героях Великой Отечественной войны. В список рекомендуемой литературы более 80 наименований произведений. Кроме того, есть дополнительный список книг о войне, которые были написаны местными авторами. Всего таких произведений около шести десятков.

«В течение года в соответствии с графиком (получается неделя на район) ровно неделю детям будут читать лучшие книги о войне. Возможно проведение праздника книги, различных флешмобов, просто чтение вслух», — добавила Тохова.