ВТБ повысил ставки по депозитам для юрлиц

По «Срочному» банк повысил ставки в рублях на 0,01—0,25 процентного пункта. Теперь разместить средства можно под 4,64—5,89% годовых. Сроки размещения — от одного дня до трех лет. Сумма — от 1 млн рублей. Досрочное расторжение и пополнение не предусмотрено. Выплата процентов в конце срока и ежемесячно.

По «Комфортному» ставка также увеличена на 0,05—0,25 п.п. Вложить средства можно под 4,64—5,87% годовых. Сроки размещения — от одного дня до трех лет. Сумма депозита — от одного рубля. Выплата процентов — в конце срока. Пополнение не предусмотрено. Полное досрочное расторжение — возможно, с выплатой процентов по ставке «до востребования».

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