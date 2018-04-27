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В Кирове снова подорожал бензин: по данным Росстата топливо в Кировской области самое дорогое в ПФО
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В Кирове снова подорожал бензин: по данным Росстата топливо в Кировской области самое дорогое в ПФО 

Vyatka-grad.ru 41 минуту назад
Фото: Vyatka-grad.ru
Уровень цен на бензин в Кировской области сравним со столичным.
Таковы данные Росстата на середину этой недели. АИ-92 в среднем по области стоил 39,02 рубля, АИ-95 — 41,53.
Цена на дизельное топливо достигло отметки 42,34. По округу оно дороже только в Перми. Самые низкие цены на нефтепродукты среди регионов ПФО — в Пензе. И если бензин там дешевле кировского на рубль, то ДТ сразу на три.
За прошлую неделю стоимость выросла в 68 регионах страны, в том числе и в Кирове.
И судя по ценникам автозаправочных станций она продолжает повышаться. Сегодня утром в соцсетях начали появляться фотографии и замечания кировчан о том, что цена на 92-й бензин перешагнула 40-рублевый рубеж, сообщает «Эхо Москвы в Кирове».
Рост цифр на табло АЗС традиционно вызвал у кировчан сильные возмущения.
Напомним, что еще в марте Центробанк спрогнозировал рост цен на нефтепродукты на 2 руб. 7 копеек за 2018 год. А УФАС ранее отмечало, что 65% стоимости топлива составляют заложенные в его стоимость налоги.
Фото — golosbratska.ru
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