Пассажиры поездов «Сапсан» смогут приобрести билеты на майские праздники по сниженной фиксированной цене

«Приобрести билеты во все классы обслуживания всех поездов „Сапсан“ отправлением 8 и 9 мая можно по сниженной фиксированной стоимости. Так, например, стоимость билета в экономический класс поезда „Сапсан“ на участке Санкт-Петербург-Москва составляет 2 тыс. 5 руб., на участке Санкт-Петербург-Нижний Новгород — 2 тыс. 368 руб., а на участке Москва-Нижний Новгород — 952 руб.», — говорится в сообщении.

Уточняется, что условия данной акции также распространяются на ряд поездов «Сапсан», отправляющихся в отдельные даты в период с 3 по 13 мая 2018 г. Подробная информация об акции доступна в разделе «Пассажирам» официального сайта ОАО «РЖД»

«Оформить проездные документы по специальным ценам можно уже сейчас во всех кассах дальнего следования, а также online на сайте ОАО «РЖД» и с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам», — добавили в пресс-службе.