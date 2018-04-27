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Пассажиры поездов «Сапсан» смогут приобрести билеты на майские праздники по сниженной фиксированной цене
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Пассажиры поездов «Сапсан» смогут приобрести билеты на майские праздники по сниженной фиксированной цене 

Агентство «Москва» 50 минут назад
«Приобрести билеты во все классы обслуживания всех поездов „Сапсан“ отправлением 8 и 9 мая можно по сниженной фиксированной стоимости. Так, например, стоимость билета в экономический класс поезда „Сапсан“ на участке Санкт-Петербург-Москва составляет 2 тыс. 5 руб., на участке Санкт-Петербург-Нижний Новгород — 2 тыс. 368 руб., а на участке Москва-Нижний Новгород — 952 руб.», — говорится в сообщении.
Уточняется, что условия данной акции также распространяются на ряд поездов «Сапсан», отправляющихся в отдельные даты в период с 3 по 13 мая 2018 г. Подробная информация об акции доступна в разделе «Пассажирам» официального сайта ОАО «РЖД».
«Оформить проездные документы по специальным ценам можно уже сейчас во всех кассах дальнего следования, а также online на сайте ОАО «РЖД» и с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам», — добавили в пресс-службе.
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