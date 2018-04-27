В Подмосковье подсчитали среднюю стоимость приготовления шашлыка

В преддверии майских праздников и открытия дачного сезона министерство потребительского рынка и услуг Московской области подсчитало, во сколько обойдется жителям Подмосковья приобретение мяса для шашлыка и сопутствующих товаров, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Жители Московской области все чаще отдают свое предпочтение уже замаринованному мясу для приготовления шашлыка. При этом наиболее популярное мясо среди покупателей — мясо птицы (курица) и мясо свинины. Это обусловлено тем, что на данные виды мяса наиболее низкая цена и их можно найти на любом объекте потребительского рынка, будь это сетевой магазин, магазин шаговой доступности или рынок.

«Замаринованное мясо курицы можно приобрести от 125 рублей за килограмм, тушку куриную охлажденную — от 89 рублей за килограмм, куриные крылышки — от 155 рублей за килограмм, колбаски куриные — от 350 рублей за килограмм, шашлык свиной — от 230 рублей за килограмм, ребрышки свиные — от 199 рублей за килограмм, шейку свиную охлажденную — от 280 рублей за кило», — сообщил министра потребительского рынка региона Владимир Посаженников

В розничных магазинах Московской области также можно найти шашлык из говядины, баранины, утки, индейки, кролика, при этом большая часть представленной продукции — фермерская.

«Шашлык утиный в ведре можно приобрести от 229 рублей за кило, утенка табака — от 249 рублей, баранину для шашлыка — от 619 рублей, шашлык из индейки — от 239 рублей за килограмм, шашлык говяжий — от 549 рублей, а цена на стейки из мраморной говядины начинаются от 420 рублей», — перечислил министр.

Кроме того, сейчас представлен большой ассортимент разных колбасок для барбекю — свиных, куриных, говяжьих, из индейки, а также целые наборы ассорти для барбекю по цене от 300 рублей за килограмм.

«Без шампуров, решеток для гриля, мангалов и прочей атрибутики для приготовления шашлыка и гриля на открытом огне — не обойтись. Но и с приобретением данных товаров на территории Московской области проблем не возникнет», — отметил Посаженников.

Почти в каждом розничном магазине, рынке, ярмарке можно приобрести древесный уголь по цене от 80 рублей за десятилитровый пакет, жидкость для розжига — от 13 рублей за штуку, шампуры от 19 рублей за штуку, мангалы — от 110 рублей, а также целые наборы, состоящий из мангала и пяти-шести шампуров — от 450 рублей.