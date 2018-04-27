Мясо для шашлыка обойдется жителям Подмосковья от 89 руб. до 619 руб. за 1 кг

В преддверии майских праздников и открытия дачного сезона министерство потребительского рынка и услуг Московской области подсчитало, во сколько обойдется жителям Подмосковья приобретение мяса для шашлыка и сопутствующих товаров. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Все чаще жители Московской области отдают свое предпочтение уже замаринованному мясу для приготовления шашлыка. При этом наиболее популярное мясо среди покупателей — мясо птицы (курица) и мясо свинины. Это обусловлено тем, что на данные виды мяса наиболее низкая цена и их можно найти на любом объекте потребительского рынка, будь это сетевой магазин, магазин шаговой доступности или рынок. Например, замаринованное мясо курицы можно приобрести от 125 руб. за кг, тушку куриную охлажденную — от 89 руб. за кг, куриные крылышки — от 155 руб. за кг, колбаски куриные — от 350 руб. за кг, шашлык свиной — от 230 руб. за кг, ребрышки свиные — от 199 руб. за кг, шейку свиную охлажденную — от 280 руб. за кг», — рассказал министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников , слова которого приводятся в сообщении.

Он уточнил, что в розничных магазинах Подмосковья также можно найти шашлык из говядины, баранины, утки, индейки, кролика, при этом большая часть представленной продукции — фермерская.

По словам министра, шашлык утиный в ведре в регионе можно приобрести от 229 руб. за кг, утенка табака — от 249 руб., баранину для шашлыка — от 619 руб. за кг, шашлык из индейки — от 239 руб. за кг, шашлык говяжий — от 549 руб., а цена на стейки из мраморной говядины начинаются от 420 руб.

«Кроме того, сейчас представлен большой ассортимент разных колбасок для барбекю — свиных, куриных, говяжьих, свино-говяжьих, из индейки, а также целые наборы ассорти для барбекю по цене от 300 руб. за кг.», — добавил В. Посаженников.

Он также подчеркнул, что с приобретением шампуров, решеток для гриля, мангалов и прочей атрибутики для приготовления шашлыка и гриля на открытом огне на территории региона проблем не возникнет. Почти в каждом розничном магазине, рынке, ярмарке можно приобрести древесный уголь по цене от 80 руб. за десятилитровый пакет, жидкость для розжига — от 13 руб. за штуку, шампуры от 19 руб. за штуку, мангалы — от 110 руб., а также целые наборы, состоящий из мангала и пяти-шести шампуров, — от 450 руб., заключил министр.